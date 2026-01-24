Prison Break - On craque pour ce beau brun !

Avant Prison Break

Tout juste diplômé de l'Université de Princeton, Wentworth Miller quitte la côte est pour Hollywood. Nous sommes en 1995. Trois en plus tard, il décroche son premier rôle dans la série Buffy contre les vampires.

Suivent ensuite des apparitions dans Urgences et Popular en 2000. Mais son premier grand rôle arrive en 2002 : il joue l'un des héros de la mini-série fantastique, Dinotopia. Enfin, en 2005, après deux ans passés dans le cinéma, on l'aperçoit dans Le monde de Joan puis dans la série Gost Whisperer, avec Jennifer Love Hewitt. La suite vous la connaissez !FilmsLes séries, c'est bien, mais Went. vise aussi le grand écran. En 2003, on le voit dans Underworld, aux côtés de Kate Beckinsale, puis dans La couleur du mensonge avec Nicole Kidman et Anthony Hopkins. Petite anecdote dans Furtif de Rob Cohen, il fait la voix de EDI, un avion de combat à intelligence artificielle. C'était en 2005.MusiqueApparemment, Wentworth aime ça. Jugez plutôt ! Lors de ses études, il a fait partie d'un groupe de chanteurs à capella, The Princeton Tigertones. Enfin, certaines l'auront remarqué dans les clips de Mariah Carey : It's Like That et We Belong Together. Il joue un homme amoureux de Mariah. La veinarde !

Sa vie aujourd'hui

PrivéeIci que des rumeurs ! Certains pensent que Wentworth est gai. D'autres qu'il serait avec l'actrice Rachel McAdams. Enfin, le 27 août dernier, il a été pris en photo avec une certaine Marianna Claveno aux Emmy Awards... Qui est-ce ? Mystère !

Une chose est sûre : à 34 ans, Went. n'est pas marié.

ProfessionnelleWentworth vient d'achever son premier scénario. Ce script parlerait d'une "histoire d'amour avec un soupçon d'Hitchcock. Un croisement entre Le Beau-père, L'ombre d'un doute et la mythologie de Dracula", selon Allociné.

