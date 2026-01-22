Quand énergie rime avec Jamie

Sa tournée française :02/11 à paris13/11 à marseille14/11 à st etienne15/11 à schiltigheim (strasbourg)28/11 à roubaixSon site officiel (en anglais) :www.jamiecullum.com

C'est qui ce Jamie Cullum ?

Lorsqu'il sort son premier album, twentysomething, il y a trois ans, le jazz revient au goût du jour. ce mélange de pop et de jazz rend sa musique accessible à tous. aujourd'hui, à 27 ans et après un second album, catching tales, il écume les salles de concert à travers le monde.

Le " Sinatra en baskets "

Pourquoi le voir sur scène ?

Si on le surnomme le " Sinatra en baskets ", c'est qu'il vaut forcément le détour. ses concerts sont des vrais shows dignes d'une rock star. le piano à la place de la guitare.