Ray-Ban Meta : ces lunettes filment tout ce que vous regardez, jusqu’où ira cette atteinte à la vie privée ?

En France, les lunettes Ray‑Ban Meta filment tout ce que voit leur porteur, souvent sans que les autres le remarquent. Entre promesse high-tech et menace pour la vie privée, jusqu’où ces montures discrètes peuvent-elles changer notre quotidien ?

Croiser quelqu’un dans la rue, remarquer sa paire de Ray-Ban très classique et se demander, quelques secondes plus tard, si l’on n’apparaît pas déjà dans une story Instagram. Cette scène devient courante avec les lunettes connectées de Ray-Ban et Meta, qui filment ce que vous regardez.

Derrière ce look discret, les Ray-Ban Meta intègrent caméras, micros et IA, le tout presque invisible pour les passants. Elles séduisent les créateurs qui veulent filmer mains libres, mais inquiètent juristes et défenseurs de la vie privée. Jusqu’où cette captation en continu peut-elle transformer notre façon de nous regarder dans l’espace public ?

Ray-Ban Meta : des lunettes de soleil qui filment sans se voir

Loin du look futuriste des anciennes Google Glass, ces montures reprennent les lignes Wayfarer, avec une épaisse bordure noire qui cache deux objectifs dans les coins. Vu de face, tout ressemble à une paire de solaires classique. Sauf que chaque regard peut devenir un cadre vidéo, sans que la personne en face sache si elle est simplement observée ou vraiment filmée.

Pour déclencher l’enregistrement, nul besoin de sortir son smartphone ni de lever le bras. Un effleurement sur la branche ou une commande vocale suffit pour lancer une vidéo ou un live. Le geste reste discret, anodin dans une conversation, ce qui brouille la frontière entre le fait de regarder quelqu’un et celui de le capturer en haute définition.

Filmer en regardant : quand ces lunettes bousculent la vie privée

Meta met en avant une petite LED d’enregistrement censée avertir l’entourage. Dans la réalité, ce point lumineux minuscule se perd vite dans le soleil d’une terrasse, la pénombre d’un bar ou la foule d’un festival. Il peut même disparaître derrière une mèche de cheveux ou un autocollant, rendant presque impossible pour un inconnu de savoir s’il fait l’objet d’une vidéo.

Les risques deviennent plus concrets dans les vestiaires, les écoles, les cabinets médicaux ou les sanitaires, où chacun s’attend à une intimité minimale. Sur le plan juridique, le RGPD épargne les usages strictement domestiques, mais la diffusion d’images identifiables peut engager la responsabilité de l’utilisateur, tandis que la CNIL commence à recevoir des plaintes visant ces dispositifs.

Derrière la monture : qui voit vraiment les images des Ray-Ban Meta ?

Dans sa communication, Meta assure que ses lunettes sont « conçues pour la confidentialité, contrôlées par vous », dans ses campagnes marketing. Les conditions d’utilisation de l’IA ajoutent pourtant : « Dans certains cas, Meta examinera vos interactions avec les IA, y compris le contenu de vos conversations ou messages adressés aux IA ; cet examen peut être automatisé ou manuel (humain). »

L’affaire révélée au Kenya montre comment ces promesses se traduisent dans la pratique. Des employés du sous-traitant Sama, chargé d’annoter les images, disent avoir visionné des vidéos contenant nudité, scènes aux toilettes, rapports sexuels ou données bancaires. « On voit tout, des salons jusqu’aux corps nus », a raconté un employé du sous-traitant Sama au quotidien Svenska Dagbladet. L’Information Commissioner’s Office britannique enquête, tandis qu’aux États-Unis, Mateo Canu et Gina Bartone ont saisi le cabinet Clarkson Law Firm pour attaquer Meta en justice pour atteinte à la vie privée, sur fond de crainte d’une surveillance mutuelle généralisée.