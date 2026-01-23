Sergent Garcia - Du soleil pour les oreilles !

Pour en savoir plus :www.sergentgarcia.comwww.tvsergentgarcia.com

Sergent Garcia en quelques mots

Dans les années 80 et début 90, Bruno faisait partie du groupe punk Ludwig von 88. Un groupe culte, pour celles qui connaissent ! Aujourd'hui, voilà 10 ans qu'il cuisine salsa et reggae à sa sauce : la salsa muffin.

Son album

Dedans, il chante en espagnol beaucoup et en français, un peu.

Bruno l'a voulu plus "moderne et plus urbain".

En effet, il y a toujours les percussions et les cuivres mais les boîtes à rythmes ne sont jamais loin. Mascaras est un album gai, plein de couleurs et de soleil où les mélanges sont omniprésents.

On adore

Les très salsa "Eres tu ", " El camion no para " , des morceaux instrumentaux puissant et enfin le tube : " Dulce con chile ".