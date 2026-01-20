Sur scène : trois tournées à ne pas manquer !

Bénabar

www.benabar.comLégende photo : Bénabar, le naturel

19/10 - Besançon (Zénith), 20/10 - Montceau les Mines (Festival Tango, Swing et Bretelles), 21/10 - Bruxelles (Forest Hill), 16/11 - Metz (Les Arènes), 17/11 à Voiron (Grand angle), 18/11 à Lyon (Halle Tony Garnier), 22/11 à Agen (Parc Expo), 23/11 à Rodez (Amphithéâtre), 24/11 à Limoges (Palais des spectacles), 29/11 à Montluçon (Athanor), 30/11 à Paris (Bercy).

Indochine

www.indo.fr

19/10 - Toulouse (Zénith), 20/10 - Toulon (Zénith), 23/10 - Nice (Palais Nikaïa), 24/10 - Marseille (Le Dôme), 7 et 8/11 - Lille (Zénith), 10/11 - Lyon (Halle Tony Garnier), 14/11 - Genève (Arena), 15/11 - Besançon (Micopolis), 18/11 - Strasbourg (Hall Rhénus), 20/11 - Nancy (Zénith), 21/11 - Beauvais (Elispace), 24/11 - Angers (Amphitea 4000), 25/11 - Rennes (Le Musikall), 29/11 - Caen (Zénith), 1/12 - Orléans (Zénith), 5/12 - Rouen (Zénith), 7 et 8/12 - Paris (Bercy), 11/12 - Amneville (Galaxie), 12/12 - Dijon (Zénith), 15 et 16/12 à Bruxelles (Forest National), 19/12 - Nantes (Zénith).

Dionysos

www.dionyweb.com

28/10 - Paris (Zénith), 2/11 - Nantes (Les Carrières), 3/11 - Saint Malo (Omnibus), 9/11 - Chalons sur Saône (Salle Marcel Sembat), 10/11 - Orléans (Zénith), 11/11 - Nancy (Espace Chaudeau), 15/11 - Pau (Zénith), 17/11 - Montpellier (Zénith), 18/11 - Chateaubriand (Théâtre de Verre), 23/11 - Caluire et Cuire (Le Radiant), 24/11 - Meisenthal (Halle Verrière), 25/11 - Vernier (Vernier sur Rock Festival), 30/11 - Lille (Aéronef), 1/12 - Schiltigheim (Salle des fêtes), 7/12 - Bordeaux (Krakatoa), 8/12 - Marseille (Le Dôme), 9/12 - Saint Etienne (Palais des spectacles).