Télé - C'est quoi la VOD ?

VOD : les plus connus

Les chaînes :www.tf1vision.frwww.artevod.comwww.canalplay.comwww.m6video.fr Pour les documentaires : www.imineo.comwww.ina.fr/archivespourtous Pour la musique :www.virginmega.frPour les courts métrages : http://www.mouviz.comPour les dessins animés et l'animation : www.toondra.com

C'est quoi, la VOD ?

VOD est l'abréviation de " Video On Demand ", soit vidéo à la demande en français. Ce système permet de télécharger des programmes via Internet, les fournisseurs d'accès ou les opérateurs du câble. L'utilisateur peut ainsi commander puis regarder des vidéos numérisées quand il veut. Ce marché porteur a fait son apparition chez nous en 2003 mais se développe réellement depuis l'année dernière.

Comment ça marche ?

Grâce à un PC (désolé pour les Mac !) ou d'un décodeur numérique, on peut télécharger moyennant quelques euros les films, documentaires, séries ou émissions de télévision disponibles. Une fois la commande passée, on dispose d'un temps limité pour regarder le programme. Le visionnage se fait comme pour un DVD : lecture, pause, avance et recul rapide.

En clair

La VOD s'apparente à un système de location payable à l'unité ou au forfait. En effet, une fois lancé, on dispose généralement de 24 heures pour regarder son programme. Rare pour l'instant d'acquérir ce que l'on regarde. Mais il semblerait que des systèmes d'achat définitifs se développent. En résumé, l'avantage est de choisir de chez soi, ce que l'on veut voir et quand le voir. Mais aussi de pouvoir regarder un programme que vous avez manqué à la télévision.

Un exemple

Depuis le 10 octobre, grâce à la VOD, M6 propose des séances de rattrapage pour la série Prison Break. La chaîne a mis à disposition sur m6video.fr, les VOD des épisodes de la première saison de la série. Dès lors, les nouveaux épisodes diffusés le jeudi soir sont disponibles juste après la diffusion. Le tout en version française et en qualité numérique. Dommage qu'il n'y ait pas une option multilingue.