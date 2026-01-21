Wiivement la Wii décembre !

Pratique

Date de sortie : 8 décembre 2006Prix public conseillé : environ 249 euros en Europe (avec le jeu Wii Sports)Pour plus de détails : www.nintendo-europe.com

J'ai l'impression de rentrer dans un monde magique où la télécommande se transforme tour à tour en volant, en pinceau, en canne à pêche, en fusil, en épée, en club de golf ou en boule de bowling.

Préambule

Le jour J, une amie m'accompagnait. D'abord parce que c'est plus fun et ensuite car deux avis valent mieux qu'un. Tout juste arrivées, l'équipe nous accueille dans un salon cosy avec trois grands écrans plats, un bar, un super canapé. C'est sympa ici ! J'échange un clin d'il avec ma copine : nous allons passer un bon moment, c'est sûr !

C'est parti !

Alors que le test commence, on me remet la télécommande Wii (ndlr : la " wiimote "). C'est parti ! D'instinct, je m'assieds sur la moquette face au premier écran. "Vous seriez mieux debout vous savez " me dit le garçon chargé de la présentation. Bon, ok... Je me relève en me disant que ça ne changera pas grand chose. Les mini-jeux se succèdent à l'écran. On m'explique à chaque fois comment tenir la wiimote. Finalement, vu les mouvements que je fais, être debout c'est mieux. Bon j'avoue, il n'avait pas tort...

Sensations fortes

Au début, c'était hyper bizarre... C'est vrai quoi, je suis habituée à tenir une manette ordinaire avec des tonnes de boutons et un fil relié à la console. Autant être franche : à froid je me sens un peu ridicule, la télécommande dans la main droite à faire des gestes bizarres. Sorti du contexte, il y a de quoi se moquer... Si si, je vous jure ! Mais une fois lancée, on ne m'arrête plus ! J'ai l'impression de rentrer dans un monde magique où la télécommande se transforme tour à tour en volant, en pinceau, en canne à pêche, en fusil, en épée, en club de golf ou en boule de bowling. Ralala, c'est génial ce truc ! Plus le temps passe plus les rires fusent ! Même notre hôte, rigole avec nous. Au jeu de tennis (Wii Sports) ma cops me met une super raclée. Elle est ravie ! Pour quelqu'un qui a peu d'heures de jeux vidéo au compteur, elle a vite pigé le truc. Avec cette console, jouer est plus instinctif, voir plus naturel. Pas besoin d'être une " gameuse " pour s'amuser. Pas très contente de me faire battre, je finis par prendre ma revanche au baseball puis au bowling. Non mais ! Malheureusement, il est déjà temps de partir.

En résumé

Ce test nous a mis d'accord toutes les deux : la Wii plaira aux grandes joueuses comme aux novices. Nous avons passé un très bon moment : on a ri et pas mal bougé. De là à dire que nous avons vraiment fait du sport, il ne faut pas exagérer non plus...Même si j'ai quand même eu des courbatures au bras droit (celui qui tenait la télécommande) pendant deux jours. J'ai aussi appris que si la wiimote avait un bracelet, ce n'était pas pour faire joli ! En effet, la télécommande attachée au poigné pourrait vous éviter de changer régulièrement de télé ! Ben oui, dans le feu de l'action, elle a tendance à faire des vols planés...Je vous aurais prévenu.