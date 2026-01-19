Matériels des

feutre indélébile noir

mini-perceuse

pointe diamant

Matériel - des pots à confiture vides ou autres pots avec couvercles- 1 feutre indélébile noir- 1 mini-perceuse - 1 pointe diamant 1/ Décrivez le contenu selon vos envies ou donnez un titre original en utilisant le feutre indélébile noir. 2/ Prenez ensuite une mini-perceuse et avec une pointe diamant à graver le verre, repassez sur le feutre afin de graver le verre. Pour un trait fin, écrivez avec une mèche comme avec un stylo. Plus votre tracé sera lent, plus votre trait sera profond et épais. 3/ Pour d'autres pots, dessinez des contours de fruits (prunes, pommes, poires, cerises etc..., avec la queue). Remplissez, comme pour un coloriage, à la gravure pour obtenir un dessin mat. Epoussetez.

4/ Pour servir votre confiture, prenez des petits pots plissés à photophores et avec un petit rouleau et de la peinture céramique rouge. Peignez les arêtes afin de créer un décor.