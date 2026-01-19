Un plancher tendance !

Matériels de la peinture à l'huile (rouge pourpre, rose)

de la peinture acrylique blanche

du vitrificateur ou d'un vernis sol mat

d'un pinceau

Cette technique est à appliquer sur un plancher poncé.1/ Poncez vos plinthes.

2/ Peignez-les à l'aide d'un rouge pourpre. N'oubliez pas de protéger votre plancher.

3/ Pour donner un effet patiné au plancher, utilisez la technique du chiffon. Appliquez dans un premier temps, avec un pinceau, la peinture acrylique blanche, diluée à l'eau, pour obtenir un lavis. Frottez ensuite avec un chiffon. Nous vous conseillons de travailler par petite zone afin d'obtenir un meilleur effet.

4/ Après séchage du plancher, positionnez les fleurs sur le plancher à l'aide du gabarit. Dans un premier temps, reproduisez les fleurs avec un crayon puis dans un second temps avec la peinture à l'huile rose, violet et pourpre. L'utilisation de différentes teintes donnera du relief aux fleurs.

5/ Après séchage complet, pour une finition parfaite, passez 1 à 2 couches de vitrificateur ou un vernis sol mat.