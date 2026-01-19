Vaisselle calligraphiée

Matériels assiettes et tasses en

- assiettes et tasses en porcelaine blanche- peinture pour porcelaine - applicateur Gutta avec canule et 1 plume métal 0,6- 1 godet en verre et 1 bâtonnet

1/ Dégraissez la vaisselle.2/ Pour réaliser la couleur, versez 1/2 c. à moka de peinture noire et quelques gouttes de médium MX 54. Malaxez avec le bâtonnet en écrasant la couleur pour obtenir un mélange sans grain et un peu épais. Fluidifiez avec quelques gouttes de térébenthine pour une pâte plus lisse.

3/ Versez le contenu du godet dans l'applicateur de Gutta. Enlevez le capuchon et vissez la plume métal.4/ Une à une, décorez les assiettes en réalisant des exercices de calligraphie ou de graphisme. Faites des rangées de lettres sur le bord.

5/ Finissez en inscrivant quelques lettres au centre de l'assiette. Laissez sécher 24 heures.

6/ Faites cuire au four professionnel à 800 degrés ou au four ménager à 150 degrés selon la peinture employée.