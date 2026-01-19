Vaisselle du petit-déjeuner

Matériels des tasses, sous-tasses et assiettes en

Matériel - des tasses, sous-tasses et assiettes en porcelaine blanche- de la peinture pour porcelaine (160 degrés): noir, jaune, vert, marron- un pinceau (numéro 6)- un feutre indélébile noir 1/ Dégraissez et essuyez la porcelaine. 2/ Reproduisez les motifs de ginkgo avec le système de transfert à la photocopie.

3/ Dessinez les sarments sur la porcelaine au feutre indélébile noir.

4/ Remplissez-les de noir. Laissez sécher.

5/ Peignez les feuilles de la couleur la plus foncée avec un pinceau à longs poils souples.Marquez les contrastes. Laissez sécher.

6/ Faites cuire 15 mn au four à 150 degrés.

Variez l'agencement des motifs pour les assiettes et les tasses.