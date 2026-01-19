Vaisselle du petit-déjeuner
Tasses et soucoupes en porcelaine peinte pour un résultat raffiné et lumineux.Au coeur de l'hiver, appréciez le petit déjeuner en créant cet ensemble exceptionnel.A la portée de tous !
Matériels
- des tasses, sous-tasses et assiettes en
- de la peinture pour porcelaine (160 degrés): noir, jaune, vert, marron
- un pinceau (numéro 6)
- un feutre indélébile noir
1/ Dégraissez et essuyez la porcelaine. 2/ Reproduisez les motifs de ginkgo avec le système de transfert à la photocopie.
3/ Dessinez les sarments sur la porcelaine au feutre indélébile noir.
4/ Remplissez-les de noir. Laissez sécher.
5/ Peignez les feuilles de la couleur la plus foncée avec un pinceau à longs poils souples.Marquez les contrastes. Laissez sécher.
6/ Faites cuire 15 mn au four à 150 degrés.
Variez l'agencement des motifs pour les assiettes et les tasses.