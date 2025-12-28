Carrelage : ce geste oublié sur le joint évite la casse au retrait et change tout pour le nouveau carreau

Un carreau de faïence fendu dans la cuisine ou la salle de bains gâche tout. Beaucoup rêvent de le changer, mais craignent d'éclater les carreaux ou d'abîmer le mur. On reporte, alors qu'une méthode permet de l'enlever proprement.

La difficulté vient moins du carreau que du geste. Retirer un carreau demande la même attention, pour un détail pourtant à la portée de tous.

Le joint de carrelage fait tout pour retirer sans casse

Le joint de carrelage fait tout : attaqué à froid, il se brise et tire sur les carreaux voisins. Avec un joint, même règle : viser juste, sans brutaliser.

Avant toute découpe, chauffez le joint. Un sèche-cheveux en puissance maximale ou un pistolet à air chaud au minimum suffit à le ramollir. Tenez l'appareil à 2 à 3 cm, balayez le joint pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il soit tiède, ni brûlant ni trop dur.

Découper le joint puis décoller le carreau

Pour couper le joint, une lame affûtée suffit. Prenez un cutter à lame neuve et entamez par petites passes, lame inclinée vers l'intérieur, sans toucher l'émail.

Quand le pourtour est découpé, glissez un burin plat sous un bord et tapotez au maillet en caoutchouc tout autour du carreau. Si ça résiste, réchauffez encore le joint ou repassez la lame.

Préparer le support et poser le nouveau carreau

Nettoyez le support avec brosse métallique ou spatule plate, puis un chiffon humide. Collez le nouveau carreau avec colle à carrelage et spatule crantée, appuyez, glissez une cale. Pour le joint, spatule en caoutchouc, éponge humide.