À 6,99 € chez Lidl, ce set de tournevis Parkside fait regretter à des milliers de bricoleurs leurs anciens achats

À quelques jours près, certains bricoleurs auraient évité d’acheter leur coffret à 40 € en tombant sur ce set de tournevis à cliquet Parkside chez Lidl. Reste à voir s’il suffit vraiment pour presque tous les petits travaux de la maison.

Voir, quelques jours après avoir acheté un coffret d’outils à plus de 30 €, un set de tournevis à cliquet Parkside affiché à seulement 6,99 € chez Lidl a de quoi piquer. Beaucoup de bricoleurs racontent ce petit pincement au cœur devant le rayon bricolage, en faisant mentalement le calcul du prix payé pour leurs anciens tournevis.

Nous sommes en février 2026, période où le budget se resserre après les fêtes, et Lidl mise sur une opération bricolage courte mais musclée, du 5 au 11 février. Au milieu des arrivages, ce coffret Parkside de 31 pièces s’impose comme un bon plan qui fait sérieusement douter ceux qui pensaient être déjà bien équipés.

À 6,99 €, le set de tournevis Lidl qui fait revoir ses anciens achats

Le premier choc vient du ticket de caisse. Le set est passé de 7,99 € à 6,99 €, soit une remise de 12 % sur un outil très abordable. Pour un coffret de 31 pièces, cela revient à environ 0,23 € par élément, tournevis et embouts compris. Quand on compare avec des sets vendus 25 ou 30 € en magasin spécialisé, la différence saute aux yeux.

Pour le bricoleur occasionnel qui a payé un coffret à 40 ou 50 €, sans utiliser la moitié des embouts, le calcul est brutal. Ce petit set Lidl couvre les besoins courants pour une somme dérisoire, ce qui donne l’impression d’avoir trop dépensé auparavant pour des outils ni plus confortables ni vraiment plus polyvalents.

Un set de tournevis à cliquet Parkside pensé pour les petits travaux

Derrière le prix mini se cache un contenu sérieux. Le coffret rassemble un tournevis à cliquet et des embouts plats, Phillips, Pozidriv, Torx, Torx percés et hexagonaux. L’idée est de pouvoir tout faire ou presque dans la maison avec un seul manche et le bon embout, sans fouiller au fond d’une boîte à outils.

Par exemple, il couvre sans peine :

Montage de meubles en kit du salon

Réglage de charnières de portes ou de placards

Le cœur du système reste le mécanisme à cliquet bidirectionnel : un petit sélecteur permet de passer instantanément du vissage au dévissage sans retirer l’embout de la vis. Le poignet fatigue moins sur les séries de vis, surtout avec la poignée verte et noire ergonomique. Les embouts se rangent dans un compartiment intégré au manche et le porte-embout magnétique évite les vis qui tombent.

Comment profiter du set de tournevis Lidl sans laisser passer la promo

Pour un étudiant, un jeune actif qui s’installe ou un locataire, ce coffret peut largement tenir lieu de kit de base. Il remplace un assortiment de tournevis droits et cruciformes plus cher. Beaucoup de bricoleurs réguliers y voient aussi un deuxième set malin à laisser dans la voiture, la cave ou au bureau. Les plus exigeants garderont des tournevis spécialisés pour un usage intensif.

L’offre reste limitée dans le temps : la promotion du 5 au 11 février 2026 dépend des stocks, déjà mis en rayon depuis le 5 février. Mieux vaut vérifier la disponibilité dans son magasin ou en ligne avec la référence 100397867. Avec les 30 jours de retour gratuits, chacun peut tester si ce coffret mérite vraiment de remplacer ses anciens achats.

