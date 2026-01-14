Action : ce kit de peinture à moins de 3 € relooke une pièce entière (voire deux) avant d’être en rupture

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup lèvent les yeux sur des murs un peu tristes, avec une même pensée : il faudrait tout rafraîchir. Sauf que le budget a souvent fondu avec les fêtes, et l’idée d’acheter plein de matériel de peinture refroidit vite les envies de relooking.

Dans les rayons bricolage d’Action, un petit kit change pourtant la donne. Un simple lot de rouleaux de peinture Action suffit pour envisager sérieusement de refaire une chambre, un couloir ou un mur d’accent sans dépenser une fortune. À ce prix-là, on commence vraiment à imaginer une pièce, voire deux.

Rouleaux de peinture Action : le kit Spectrum à 2,49 €

Au rayon bricolage, Action propose un lot Spectrum affiché à seulement 2,49 €. Le principe est simple : un manche et 6 rouleaux de rechange, soit 7 pièces au total. Les rouleaux de 10 x 42 cm, en poils synthétiques, sont pensés pour bien répartir la peinture. En divisant, on tombe sur environ 0,41 € le rouleau, de quoi faire pâlir bien des grandes surfaces spécialisées.

Ce format intermédiaire se montre assez large pour couvrir un mur rapidement, tout en restant précis autour des encadrements ou des radiateurs. Avoir plusieurs rouleaux sous la main permet aussi de garder un outil dédié à chaque couleur, ou à chaque type de peinture, sans se soucier pendant des heures du nettoyage.

Repeindre une pièce avec les rouleaux de peinture Action

Pour transformer ce kit en vraie solution clé en main, il suffit d’ajouter quelques accessoires. Chez Action, le bac à peinture Spectrum est affiché à 0,99 €. En combinant les deux, on obtient déjà un kit de démarrage complet pour moins de 4 euros, idéal pour une chambre d’amis, un couloir ou ce fameux mur d’accent qui manque à votre salon.

Avant d’ouvrir le pot, on protège le sol avec une bâche, on déplace les meubles et on pose un ruban de masquage autour des plinthes et interrupteurs. La peinture versée dans le bac, le rouleau se charge puis s’essore légèrement. On travaille par bandes verticales, puis on croise les passes pour un rendu plus homogène, quitte à repasser une seconde couche une fois sec.

Bon plan Action : le moment parfait pour tout changer

Les références à ce tarif partent vite, surtout en période de soldes d’hiver ou quand revient l’envie de renouveau au printemps. Ces articles partent rapidement, et rater le réassort peut repousser le projet de plusieurs semaines. L’intérêt de ce kit, c’est aussi l’économie réalisée sur l’outillage, qui peut être réinvestie dans une peinture de meilleure qualité ou dans quelques objets déco.

Avec 2,49 € pour l’équipement principal et quelques euros d’accessoires, repeindre une chambre, rafraîchir un couloir ou créer un mur de couleur devient un projet de week-end accessible. La vraie question, désormais, n’est plus le budget, mais bien de savoir quelle pièce vous allez métamorphoser en premier avec vos rouleaux de peinture Action.