Action : ce rangement sous évier à 7,95 € met fin au chaos dans la cuisine en quelques minutes

Ouvrir le placard sous l’évier et tomber sur un mélange d’éponges humides, de produits ménagers à moitié vides et de sacs plastique coincés derrière les tuyaux, beaucoup connaissent. À l’approche des fêtes, quand la cuisine tourne en continu, ce coin se transforme vite en fourre-tout qu’on préfère ne plus regarder.

Ce désordre ne se limite pas au visuel : on cherche une pastille de lave-vaisselle, on rachète un spray déjà présent, on perd de la place dans une pièce souvent petite. Et quand la vaisselle stagne dans l’évier, les spécialistes rappellent aussi le risque pour l’hygiène. De quoi donner envie de trouver, enfin, une vraie solution.

Pourquoi le rangement sous évier devient vite un cauchemar

Le meuble sous évier cumule tout ce qui complique le rangement sous évier : peu de profondeur, tuyauterie au milieu, absence d’étagères. Selon Trucmania, cet espace concentre tout ce dont on a besoin au quotidien "sans aucun rangement adapté". Résultat, on empile sacs poubelle, flacons, pastilles, jusqu’à ne plus savoir ce qui reste.

Ce capharnaüm se double d’un enjeu d’hygiène. D’après une enquête OnePoll citée par Marmiton, reprise par Maison & Travaux, la vaisselle sale reste en moyenne un jour et demi dans l’évier, jusqu’à quatre jours chez certains 18-25 ans, quand les plus de 40 ans fixent la limite à 24 heures. La professeure Barbara Mullan rappelle que l’eau stagnante à température ambiante devient rapidement une "soupe de bactéries", que l’on disperse partout si l’on ne se lave pas bien les mains.

L’organisateur sous-évier Action à 7,95 € qui change tout

Dans ce contexte, l’enseigne Action propose un organisateur sous-évier Action en plastique transparent à 7,95 €. Trucmania décrit un modèle à deux niveaux, dimensions 37 x 25 x 37 cm, avec un tiroir coulissant. La structure légère se glisse dans la majorité des placards sous évier, sans outil ni montage compliqué.

Une fois installé, chaque catégorie trouve sa place : sacs poubelle, tablettes pour lave-vaisselle, éponges, sprays, flacons. Le tiroir permet d’accéder aux petits objets sans tout sortir, la transparence donne une vue d’ensemble immédiate. En ajoutant de petits bacs sur les plateaux pour regrouper par usage, on gagne encore du gain de place et on évite les doublons.

Astuce bonus autour de l’évier et nouveaux réflexes

Pour celles et ceux qui manquent de surface, Le Journal de la Maison met aussi en avant un égouttoir enroulable Yamazaki Home, à poser au-dessus de l’évier. En acier avec revêtement antirouille, il supporte jusqu’à 4 kg, mesure environ 58 cm sur 26 cm et coûte 32,81 € sur Amazon. Une cliente témoigne, citée par Le Journal de la Maison : "J'adore le gain de place offert par cet égouttoir au-dessus de l'évier dans ma petite cuisine. Et il est bien plus élégant qu'un égouttoir classique." Une autre ajoute : "Il se range facilement et ne prend presque pas de place quand on ne l'utilise pas."

Reste à bannir la procrastination de la vaisselle. Maison & Travaux décrit cette petite voix qui murmure : "Je m'en occuperai plus tard." Les experts conseillent au contraire de laver rapidement après le repas, ou au minimum de bien rincer avant de repousser la corvée à un autre moment de la journée. Couplée à un placard sous évier organisé, cette routine limite les bactéries et rend la cuisine plus simple à vivre, au quotidien comme pendant les fêtes.