Action : cet accessoire auto à 0,99 € évite les mains gelées quand vous dégagez le givre du pare-brise

Nous sommes le 8 janvier 2026 et, partout en France, les voitures garées dehors se réveillent sous une croûte de givre. À 7 heures du matin, des automobilistes emmitouflés sortent gratter leur pare-brise transformé en plaque de glace, les doigts déjà douloureux avant même de tourner la clé du contact.

Face à ce rituel glacial, un petit objet attire l’œil chez Action : un gant grattoir Action, raclette anti-givre intégrée dans un gant fourré, vendu seulement 0,99 € au rayon "Accessoires automobiles". Promesse affichée : dégivrer en quelques gestes, sans mains gelées ni neige qui s’infiltre dans les manches. De quoi changer radicalement les matins d’hiver.

Un rituel glacé qui use les nerfs dès l’aube

Pour beaucoup de conducteurs sans garage, la journée commence par cette même scène : une voiture figée par le gel, une couche épaisse sur le pare-brise et les vitres latérales, le souffle qui fume. En quelques secondes, les mains rougissent, s’engourdissent, et chaque coup de grattoir devient une petite épreuve.

Les grattoirs en plastique classiques, souvent courts et fragiles, n’apportent aucune protection : la main serre un manche glacé pendant que les éclats de givre tombent sur les doigts ou coulent dans la manche du manteau. Comme l’écrit la rédaction de Peaches : "Fini les matins à gratter avec ma CB".

Le gant grattoir Action, raclette fourrée qui garde la main au chaud

Ce nouvel accessoire associe une raclette robuste à un gant doublé et chaud. La main glisse à l’intérieur, reste sèche et isolée de l’air glacé, tandis que la raclette attaque directement la glace. La couche textile limite les projections sur la peau et offre une prise ferme, sans avoir à écraser un plastique gelé. La raclette intégrée est fabriquée avec 48 % de plastique recyclé, assez solide pour venir à bout d’un givre tenace.

Affiché à seulement 0,99 € chez Action, ce gant-raclette se décline en bleu, gris, rose ou noir et se glisse facilement dans la boîte à gants pour rester toujours sous la main. Il encourage aussi à dégivrer entièrement toutes les vitres, évite de multiplier les produits en bombe antigivre et, comme le rappelle le site SoonNight : "Une visibilité dégagée reste la première barrière de sécurité".

Routine express et accessoires Action pour un pare-brise nickel

Pour en tirer le meilleur, les automobilistes l’intègrent à une petite routine dès que le givre apparaît. On lance d’abord le dégivrage ou la ventilation intérieure, puis on enfile le gant-grattoir dehors et on attaque le pare-brise par le haut, avant de descendre progressivement et de terminer par les vitres latérales puis la lunette arrière.

Il suffit ensuite d’insister sur la base du pare-brise et les bords des vitres jusqu’à disparition complète du givre, de secouer le gant si de la neige s’y accumule, puis de le laisser sécher à l’air libre en rentrant. Pour l’intérieur, Action propose en complément le chiffon anti-buée Valma, une microfibre 22 x 31,5 cm à utiliser à sec sur le pare-brise et les rétroviseurs, vendu 0,79 €, qui se glisse lui aussi dans la boîte à gants et aide à garder une visibilité nette même quand la voiture se réchauffe.