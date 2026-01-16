Arrêtez de monter sur des chaises : cet accessoire télescopique change les ampoules de plafond sans quitter le sol

Un soir de janvier, la scène est toujours la même : un petit clac, la lumière s’éteint, et tout le salon à plafond cathédrale se retrouve dans le noir complet. Le plafonnier trône bien trop haut, au-dessus de la cage d’escalier ou de la mezzanine, et le vieil escabeau ne permet même pas d’approcher la douille.

On hésite alors entre vivre dans la pénombre, quémander l’aide d’un voisin ou se lancer dans une acrobatie risquée, perché sur une chaise posée sur une table. Ce qui n’est, au départ, qu’une ampoule grillée se transforme en casse-tête logistique et en petite angoisse du vide. Et pourtant, un accessoire discret existe déjà pour régler le problème depuis le sol.

Plafonniers trop hauts : quand changer une ampoule tourne à l’exploit

Dès que le luminaire dépasse les 3 ou 4 mètres de hauteur, les solutions bricolées se multiplient : empiler des livres, avancer une armoire, caler une échelle de jardin sur un carrelage glissant. Les chutes liées à ces installations précaires pèsent lourd dans les accidents domestiques, surtout quand il faut garder les bras levés, la tête en arrière et l’équilibre vacillant.

Beaucoup renoncent alors et laissent le salon ou la cage d’escalier dans une semi-obscurité peu rassurante. La situation frustre d’autant plus que le geste à accomplir est d’une simplicité désarmante. C’est précisément là qu’intervient l’attrape-ampoule télescopique, un bras rallongé pensé pour atteindre ces plafonniers inaccessibles tout en gardant les deux pieds au sol.

Attrape-ampoule télescopique : la perche qui remplace l’escabeau

Ce petit outil ressemble à une canne à pêche de maison. Son manche en aluminium léger ou en fibre de verre se déploie par sections verrouillables, pour atteindre entre 1,50 mètre et près de 5 mètres de longueur. En bas, la main tourne la perche ; en haut, la rotation se transmet fidèlement à l’ampoule, sans que la tige ne se torde, ce qui rend la manœuvre étonnamment précise.

Au bout, la tête se change selon le type d’ampoule. Une ventouse agrippe les spots LED plats, tandis qu’un panier à griffes caoutchoutées enserre sans écraser les ampoules à vis E27 ou E14 en forme de globe ou de flamme. L’ensemble forme une véritable perche change-ampoule capable de saisir le verre sans qu’il ne glisse ni ne se brise.

Couper le courant, régler la longueur de la perche et verrouiller les sections.

Présenter la ventouse ou la pince dans l’axe, attraper l’ampoule grillée puis dévisser en douceur.

Fixer l’ampoule neuve sur l’embout, la hisser, tourner légèrement en sens inverse pour sentir le filet, puis visser normalement.

Bien choisir sa perche change-ampoule et en tirer le meilleur

Pour un appartement avec plafond standard, un modèle de 2 à 3 mètres suffit largement. Dans une maison avec plafond cathédrale ou grande cage d’escalier, une perche allant jusqu’à 4 ou 5 mètres apporte un vrai confort. Mieux vaut vérifier la présence d’embouts adaptés à vos ampoules et opter pour un manche assez léger pour rester maniable. Compter en général entre 20 et 40 € environ, soit bien moins qu’une grande échelle.

Une fois repliée, la perche se glisse dans un simple placard à balais et certains manches acceptent aussi des accessoires de nettoyage pour dépoussiérer lustres et ventilateurs de plafond. Pour les personnes sujettes au vertige, les seniors ou les familles qui veulent éviter les acrobaties, ce petit outil devient un allié discret du quotidien, capable de rendre à nouveau chaque plafonnier inaccessible parfaitement gérable sans quitter le sol.