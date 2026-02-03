AUTOMNE-HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / DEFILE KORS

Michael Kors nous fait découvrir sa nouvelle collection très sophistiquée, luxueuse mais aussi sexy. Les jupes sont très courtes ou fendues. Les tenues sont réchauffés par quelques pièces de fourrure. Les manteaux se portent sans jupe ni pantalon. Le jaune, orange et bleu amènent une touche de couleur. L'accessoire de la saison : des chapkas en fourrure ou des petits fichus en cachemireâŠ Contient ITV de Michael Kors.

Musique : défilé