AUTOMNE-HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ MAX AZRIA

Pour sa collection automne hiver 07/08, Max Azria joue avec les matières : la maille et les plissés dans les couleurs d'automne. L'or s'incruste dans les plis des robes et des jupes. Robe, veste, cardigan, manteau sont en maille. Les matières sont très fluides et semblent ë dégouliner û divinement sur le corps. Somptueuse : la longue robe bustier bordeaux plissée. ITV Max Azria Musique: défilé.