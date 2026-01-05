Avant de démonter votre radiateur pour repeindre, ce geste indispensable vous évitera fuite, brûlure et parquet ruiné

Quand on décide de rafraîchir un salon ou une chambre, un détail fait vite tout bloquer : le radiateur collé au mur. L'idée de l'enlever pour accéder à toute la surface séduit, mais la crainte d'une fuite, d'un parquet abîmé ou d'une eau brûlante refroidit plus d'un projet de peinture. Surtout en plein hiver, quand l'installation tourne à plein régime.

En réalité, réussir à enlever un radiateur pour peindre sans mauvaise surprise repose sur quelques réflexes à adopter avant même de sortir la clé à molette. Identifier le type d'appareil, sécuriser énergie et eau, protéger la pièce puis purger calmement change tout. C'est là que se joue un chantier serein.

Avant d'enlever un radiateur pour peindre, comprendre votre installation

Premier réflexe : savoir à quoi vous avez affaire. Radiateur à eau chaude relié au chauffage central, modèle électrique simple ou radiateur mixte équipé d'un système de régulation ne se traitent pas pareil, un modèle électrique ou mixte imposant aussi de couper l'alimentation au tableau. Certains appareils en fonte, très lourds, demandent d'anticiper une aide pour les manipuler en sécurité.

Il faut ensuite observer le circuit. Dans une maison avec chaudière individuelle, on coupe plus facilement l'alimentation du radiateur concerné. En appartement, un radiateur relié à un circuit collectif impose davantage de vigilance au niveau des robinets de coupure et du point de vidange. Un coup d'œil à la tuyauterie, droite ou coudée, récente ou ancienne, permet déjà de repérer les zones fragiles.

Protéger la pièce avant la moindre fuite d'eau

Avant de toucher aux vannes, un bon bricoleur prépare son terrain. Il est conseillé de protéger le sol avec serpillières, serviettes épaisses ou bâche imperméable autour du radiateur, surtout en présence de parquet ou de tapis. Les meubles fragiles, comme une bibliothèque chargée de livres, gagnent à être déplacés ou couverts, car un jet d'eau ne pardonne pas.

Côté matériel, mieux vaut tout rassembler à l'avance : clé à molette adaptée aux écrous, tournevis, gants, bassines, seaux, bouteilles vides et chiffons épais. L'eau piégée dans le radiateur cherche à s'échapper, et dans les modèles anciens elle peut être sombre et chargée. Un bon dispositif de récupération évite les flaques d'humidité sur les sols.

Purger le radiateur, vérifier le mur et seulement ensuite dévisser

Une fois le chauffage mis à l'arrêt et l'alimentation en eau fermée, on peut s'occuper de la pression. Munissez-vous d'une clé de purge, placez un récipient sous la vis située en haut du radiateur, puis ouvrez très doucement : de l'air, puis quelques centilitres d'eau s'écoulent. Quand le filet devient régulier, revissez. Avant de desserrer le premier écrou, confirmez simplement que énergie et eau sont coupées, protections en place et raccords parfaitement secs.

Dernier réflexe avant d'ôter l'appareil : penser au mur caché derrière. Lessiver, reboucher puis choisir une peinture adaptée à la chaleur évitent les reprises plus tard. Si le mur donnant sur l'extérieur vous paraît très froid, Marie France rappelle que "On estime que la feuille d’aluminium contribue à concentrer dans la pièce jusqu’à 90 % de la chaleur produite par un radiateur", tandis que 20 Minutes souligne que le gain n'est "notable que dans certaines conditions" de parois peu isolées.