Baskets montantes : cette règle simple pour éviter l'effet jambe tassée que la plupart des femmes ignorent

Les baskets montantes ont tout pour plaire : confort, allure urbaine, petit côté cool que l’on a envie de garder même en plein hiver. Puis, face au miroir, la réalité est parfois moins douce : jambe qui paraît raccourcie, cheville épaissie, silhouette plus lourde que prévu avec un simple changement de chaussures.

La cause est simple : la tige qui s’arrête au niveau de la cheville crée une vraie barre visuelle, surtout avec des pantalons épais ou des collants sombres. Bonne nouvelle, il existe une astuce très simple pour garder ses baskets montantes sans subir l’effet jambe tassée. Et cette règle change vraiment tout.

Baskets montantes et effet jambe tassée : comprendre le problème

En encerclant la cheville, les modèles montants créent une frontière nette entre le pied et le mollet. L’œil découpe alors la jambe en deux segments plus courts, ce qui renforce l’impression de jambe tassée. Les silhouettes petites, les jambes musclées ou les fans de coupes très amples y sont particulièrement sensibles, car le volume se concentre pile à l’endroit le plus délicat.

Le combo le plus piégeux reste le pantalon long qui s’accumule sur la chaussure, associé à des teintes très contrastées et à une basket massive à semelle épaisse. Là, la ligne est littéralement coupée. Tout l’enjeu consiste au contraire à faire glisser le regard sans rupture autour de la cheville.

L’astuce clé pour allonger la jambe avec des baskets montantes

La règle d’or tient en une phrase : créer une colonne visuelle continue. Soit en laissant un fin espace de cheville nue, soit en jouant le ton sur ton entre bas, collants et chaussures. Le pantalon 7/8e est parfait pour cela : il s’arrête juste au-dessus de la tige, sans pli qui casse, et laisse apparaître un petit filet de peau. Un jean slim, cigarette ou fuselé qui suit la jambe sans la mouler exagérément fonctionne particulièrement bien.

Côté jupes, la jupe midi taille haute fait office de meilleure alliée. En marquant la taille, elle donne l’illusion de jambes plus longues, tandis que son bas vient effleurer le haut de la basket. Une coupe fluide avec un haut ajusté, ou une jupe plissée ceinturée, garde l’équilibre des volumes. Les matières un peu épaisses, comme le coton structuré, le cuir ou la maille côtelée, accompagnent mieux la saison que les tissus trop légers.

Couleurs, matières et erreurs à éviter autour de la cheville

Pour allonger visuellement, les couleurs jouent un rôle décisif. Des baskets dans des tons proches de votre carnation ou du coloris du pantalon créent un vrai trompe-l’œil : camaïeu beige, gris perle, vieux rose, blanc légèrement cassé fonctionnent très bien. Avec des collants opaques, assortir la teinte des chaussures aux bas permet d’effacer la coupure. Mieux vaut aussi privilégier une tige souple en cuir doux ou en toile, qui épouse la cheville, plutôt que des modèles très rigides à semelles XXL ou renforts épais.

Quelques réflexes suffisent ensuite à éviter les faux pas récurrents :