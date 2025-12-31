Béton ciré : arrêtez de payer si cher, ces 5 alternatives offrent le même effet pour 3 fois moins cher.

Fan de déco industrielle, vous rêvez d'un sol gris continu digne des magazines. Le béton ciré a envahi salons, cuisines et douches italiennes avec son aspect brut, son absence de joints et sa facilité d'assortir meubles et couleurs. Beaucoup découvrent pourtant, une fois le devis arrivé, que ce revêtement décoratif coûte cher, demande une mise en œuvre rigoureuse et ne pardonne pas les erreurs de pose.

En 2025, le prix d'un vrai béton ciré décoratif appliqué par un professionnel se situe souvent entre 90 et 210 €/m², matériaux et main d'œuvre compris, selon les chantiers. La préparation du support, les multiples passes puis la protection finale alourdissent vite la facture. Certains enduits décoratifs effet béton vendus en grande surface tournent autour de 30 €/m², ce qui ramène le coût total à un niveau pouvant être jusqu'à trois fois plus bas. De quoi donner envie de regarder les alternatives.

Pourquoi le béton ciré fait exploser la note

Pour obtenir la surface continue qui fait tout son charme, un revêtement façon béton doit s'appliquer sur un support parfaitement propre et plan, souvent après primaire d'accrochage ou ragréage. Viennent ensuite plusieurs couches très fines tirées au platoir, un ponçage soigneux pour effacer les traces puis un vernis ou une résine de protection. Ce travail long et minutieux, réalisé sur place, mobilise un savoir faire spécifique qui se répercute directement sur la facture.

Ce type de revêtement reste en plus basé sur le ciment, matériau pointé pour son impact important en émissions de CO₂.

Cinq alternatives au béton ciré pour un effet bluffant

Envie du look minéral sans subir le budget ni la complexité du chantier. Ces cinq alternatives au béton ciré reprennent son esprit graphique tout en restant bien plus accessibles. Tour d'horizon, de la solution la plus bricolage à la plus technique.

Concrètement, la colle pour carrelage peut se détourner en faux béton : primaire d'accrochage, trois couches fines bien lissées, bouche-pores puis trois couches de vernis bi-composant suffisent à créer un sol continu. Le carrelage grand format imitation béton, posé avec des joints extra fins de la couleur des carreaux, donne une illusion convaincante, y compris dans les pièces humides. Côté murs ou meubles, un enduit maison obtenu en mélangeant environ 1 kg de bicarbonate de soude à 3 litres de peinture, appliqué en deux couches et protégé par vernis ou cire, crée une texture minérale à petit prix. Les enduits décoratifs prêts à l'emploi, autour de 30 €/m², s'appliquent en deux couches puis reçoivent plusieurs couches de résine de protection selon l'usage. Pour un chantier confié à un professionnel, le revêtement continu écologique, composé de quartz, de polymères acryliques naturels et de produits recyclés, offre une alternative durable et facile d'entretien.

Quelle solution pour votre pièce et votre niveau de bricolage

Pour un locataire ou un petit budget, les peintures texturées au bicarbonate et les enduits prêts à l'emploi transforment déjà un mur sans gros travaux. Les sols ou douches gagnent plutôt à recevoir un carrelage imitation béton, tandis que la colle pour carrelage et le revêtement continu écologique s'adressent à des propriétaires prêts à soigner la préparation du support ou à confier le chantier à un professionnel.