BLACK+DECKER : cette perceuse-visseuse 18 V à moins de 60 € chez Leroy Merlin va tout changer pour vos petits travaux

À moins de 60 €, cette perceuse-visseuse BLACK+DECKER 18 V en promo chez Leroy Merlin vise les bricoleurs occasionnels. Suffit‑elle vraiment pour les petits travaux du quotidien ou faut‑il viser plus costaud ?

On a tous une étagère qui attend d’être fixée, un meuble en kit qui traîne au sol ou une poignée qui menace de lâcher. Pour s’y attaquer sans exploser son budget, il faut le bon outil, ni trop sophistiqué ni trop limité, capable de suivre la plupart des petits chantiers de la maison.

Bonne nouvelle pour les bricoleurs du week-end : une perceuse-visseuse sans fil BLACK+DECKER voit son prix fondre en ce moment chez Leroy Merlin, en exclusivité web. Avec la référence BDCDC18-QW, la marque vise clairement ceux qui veulent s’équiper malin pour les beaux jours.

Une perceuse-visseuse BLACK+DECKER 18 V taillée pour les petits travaux

Cette perceuse-visseuse sans fil fonctionne avec une batterie lithium-ion de 18 V et 1,5 Ah. Elle convient pour les petits travaux classiques : montage de meubles, pose de petites étagères, vissage de charnières, perçage de planches ou de profilés métalliques fins. Son couple maximal d’environ 30 Nm et sa vitesse variable de 0 à 650 tours/minute suffisent largement pour ce type d’usage domestique.

Avec un poids d’environ 1,5 kg et un format compact, la BDCDC18-QW reste maniable, même pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude des gros outils. Le revêtement grip améliore la prise en main, tandis qu’une LED intégrée éclaire la zone de travail. Les 10 positions de couple aident à adapter la force de vissage pour éviter de foirer une vis ou d’abîmer le support. La capacité de perçage atteint 25 mm dans le bois et 10 mm dans l’acier, ce qui couvre la majorité des besoins à la maison.

BDCDC18-QW : ce que propose vraiment le pack Leroy Merlin

Le pack vendu par Leroy Merlin comprend la perceuse-visseuse, une batterie lithium-ion 18 V 1,5 Ah et le chargeur. Cette batterie fait partie de la plateforme 18 V POWERCONNECT de la marque, ce qui permet de l’utiliser aussi sur d’autres outils BLACK+DECKER compatibles. La technologie lithium-ion limite l’autodécharge : la batterie conserve environ 80 % de sa charge après 90 jours d’inactivité, pratique pour le bricoleur occasionnel, même avec un temps de charge d’environ 6 heures.

Côté tarif, l’enseigne affiche un prix d’origine de 63,78 € ramené à 57,40 €, soit une remise de 10 %, en exclusivité web et selon les stocks disponibles. Pour situer, la version proche avec deux batteries se trouve autour de 80 € sur d’autres sites. Obtenir une perceuse-visseuse 18 V de marque reconnue, avec batterie et chargeur, sous la barre des 60 € reste plutôt rare.

À qui s’adresse cette perceuse-visseuse BLACK+DECKER à 57,40 € ?

La BDCDC18-QW vise les locataires, jeunes propriétaires ou bricoleurs occasionnels qui ont surtout du bois et du métal léger à travailler. Pour du béton régulier ou des travaux intensifs, une perceuse à percussion plus puissante sera préférable. Ici, l’idée est d’avoir un outil simple, fiable et suffisant pour entretenir et aménager son intérieur au quotidien.

Ce modèle peut aussi servir de porte d’entrée dans l’écosystème 18 V de la marque, avec la possibilité d’ajouter plus tard d’autres outils compatibles. Avant de valider son panier, quelques points à vérifier :

La nature principale des murs et matériaux à percer.

La fréquence d’usage prévue sur l’année.

Le besoin éventuel de compléter ensuite avec d’autres outils 18 V.