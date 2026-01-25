Carrelage mural : arrêtez les coups de burin, cette technique douce évite fissures et gros travaux

Un vieux carrelage mural qui date des années 90, quelques carreaux déjà fendus, et surtout la peur de ravager le mur derrière : beaucoup renoncent à rénover la cuisine ou la salle de bains pour cette raison. On imagine aussitôt des coups de burin, du plâtre arraché et des sacs de gravats à n’en plus finir.

Il existe pourtant une méthode beaucoup plus douce, presque chirurgicale, qui permet de faire tomber la faïence sans fissurer chaque carreau ni massacrer le placo. Cette dépose minutieuse repose sur un simple couteau à enduire, un cutter et un petit marteau. Tout se joue dans quelques millimètres de lame.

Préparer la dépose du carrelage mural sans abîmer le placo

Les méthodes classiques au perforateur ou au gros burin envoient le choc directement dans les plaques de plâtre. Résultat fréquent : carton arraché, creux à reboucher, voire cloison à changer. La technique douce prend davantage de temps, parfois une à deux heures pour 10 m², mais elle épargne le support et limite fortement les réparations.

Avant de toucher au premier carreau, la pièce devient une zone de chantier protégée. Le sol se couvre de cartons épaissis par une bâche scotchée aux plinthes, les meubles sont emballés, le bas des portes obturé pour retenir la poussière. Gants épais résistants aux coupures, lunettes couvrantes et masque complètent la tenue, surtout dans une maison peu ventilée en hiver.

La technique douce au couteau à enduire, geste par geste

L’arsenal du bricoleur délicat tient dans peu de choses :

un couteau à enduire métallique, largeur moyenne, lame rigide mais un peu souple ;

un cutter à lame neuve ou grattoir à joints ;

un marteau de taille moyenne ;

des sacs à gravats solides et un aspirateur ;

du papier abrasif gros puis moyen grain.

La première étape consiste à isoler chaque carreau. Le cutter vient gratter et ouvrir les joints de carrelage tout autour de la pièce choisie, jusqu’à la désolidariser du reste. Ensuite, la lame du couteau à enduire se glisse dans l’espace libéré, presque parallèle au mur. De légers coups de marteau sur le manche la font progresser entre mortier-colle et céramique. Quand l’adhérence cède, un mouvement de levier tout en douceur suffit, le carreau fait un petit "pop" et tombe entier dans la main. On répète le geste carreau par carreau, sans jamais frapper directement le mur.

Un mur nu prêt à transformer : nettoyage, enduits et nouvelles idées

Une fois la dépose terminée, le mur reste piqueté de plots de colle. Le couteau à enduire sert alors de grattoir pour enlever les surépaisseurs, avant un ponçage au papier grain 40 ou 60. Les petits arrachements de carton se comblent avec un enduit de rebouchage, puis un léger ponçage donne une surface lisse, prête à recevoir une nouvelle finition.

C’est là que les tendances 2026 entrent en scène. Sur ce support sain, un enduit minéral ou un microciment offrent un effet béton continu sans joints, très facile à entretenir après traitement hydrofuge et oléofuge. Un tadelakt à la chaux crée une texture chaleureuse, tandis qu’une peinture lessivable mate haute performance permet, avec un budget plus serré, une crédence lisse où un simple coup d’éponge remplace définitivement le récurage des joints.