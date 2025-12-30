Carrelage mural fissuré : ce geste précis avec ce produit de bricolage à moins de 10 € évite de tout changer

Ce petit trait qui fend votre carrelage mural dans la douche ou au-dessus de l’évier, vous le voyez chaque matin. Il paraît minuscule, mais il attire tous les regards et donne aussitôt l’impression d’un mur fatigué. On imagine déjà le marteau, la poussière et le remplacement complet du carreau… alors qu’il existe une voie bien plus douce.

Sur un mur de cuisine ou de salle de bains, cette microfissure n’est pas qu’un défaut esthétique. Elle finit par fragiliser l’étanchéité, laisse l’humidité s’infiltrer et peut provoquer moisissures ou décollement à long terme. La bonne nouvelle, c’est qu’un geste précis suffit à la faire disparaître, sans changer un seul carreau.

Microfissure ou vraie casse : faire le bon diagnostic

Un carreau mural se répare tant que la fissure reste fine, localisée et que le carreau ne bouge pas. On parle de microfissure ou d’éclat superficiel quand l’émail est marqué, mais que la céramique n’est ni cassée en étoile ni manquante par morceaux. Dans ce cas, l’usage d’une pâte de réparation pour carrelage ou d’une résine époxy bicomposant est parfaitement adapté.

En revanche, si le carreau sonne creux, se fissure en toile d’araignée ou se brise en plusieurs morceaux, les guides de carreleurs conseillent plutôt le remplacement pur et simple. Le geste miracle dont il est question ici vise vraiment les petites failles discrètes qui enlaidissent un mur par ailleurs sain.

Le geste précis : combler, lisser, camoufler

Le cœur de la méthode tient en une phrase : on remplit la fissure, on la lisse, puis on la fait disparaître visuellement. Concrètement, il vous faut une petite quantité de pâte de réparation spéciale carrelage mural ou de mastic de rebouchage, une spatule plate, un chiffon et un feutre pour joints de la bonne couleur. On nettoie soigneusement la fissure (poussière, graisse, savon), on laisse sécher, puis on insère la pâte au fond du trait avec la spatule, sans surcharge autour.

Nettoyer et sécher la zone fissurée

Remplir la fissure avec la pâte ou la résine

Lisser la surface à la spatule

Laisser sécher entre 30 minutes et quelques heures selon le produit

Éventuellement poncer très légèrement puis passer le feutre pour joints

Après séchage, certains produits deviennent assez durs en une à deux heures, tout en atteignant leur solidité maximale au bout de plusieurs heures. Un léger ponçage au papier très fin permet de retrouver le relief du carreau. Le feutre pour joints vient ensuite uniformiser la teinte : un passage délicat sur la réparation ou le joint voisin, un coup de chiffon sur les débordements, et la retouche se fond dans le décor. Pour une réparation minute, certains bricoleurs utilisent aussi colle instantanée et bicarbonate, mais seulement sur de très petits éclats hors zone de douche.

Jusqu’où aller sans changer de carreau ?

Tant que la fissure reste étroite, que le carreau est stable et que l’eau ne stagne pas directement sur la zone, cette technique de réparation de carrelage mural peut tenir sur la durée, surtout avec une pâte ou un mastic-colle prévu pour les pièces humides. Il suffit ensuite d’entretenir le mur avec des produits doux et de jeter un œil aux joints une à deux fois par an pour repérer d’éventuelles nouvelles microfissures avant qu’elles ne s’agrandissent.