Castorama : ce petit outil à 7,19 € évite la grosse scie et change tout pour couper plinthes et moulures

Quand on commence à imaginer un nouveau salon ou un couloir plus soigné, ce sont souvent les détails qui coincent : comment recouper des plinthes ou des baguettes sans investir dans une grosse scie électrique ? En plein hiver, au moment où les projets de DIY d’intérieur se multiplient mais où les budgets restent serrés, un petit outil sorti du rayon outillage de Castorama attire l’œil des bricoleurs débutants.

Il s’agit d’un kit 2-en-1 combinant une boîte à onglet au format 250 mm et une scie à tenon en plastique noir, affiché autour de 7,19 € chez Castorama pour ce modèle d’entrée de gamme. L’idée est simple : permettre des coupes nettes dans les plinthes, moulures ou panneaux en bois et PVC, sans compétences techniques ni machines bruyantes. De quoi changer une pièce entière avec quelques longueurs bien ajustées.

Un kit boîte à onglet Castorama à prix mini pour les finitions

Commercialisé sous l’appellation Boîte à onglet et scie Plastique Noir, ce kit de référence SW59 se positionne comme le 1er prix du rayon. Pour environ 7,19 € selon les opérations repérées, avec un prix catalogue qui tourne autour de 6,19 €, il coûte moins cher qu’un lot de plinthes neuves. L’ensemble comprend la boîte en plastique moulé par injection et une scie à dos à denture fine, suffisante pour des coupes de précision sur de petites sections.

La boîte mesure environ 39 cm de long pour 10 cm de large et 6 cm de haut, avec un poids plume de 0,45 kg ; elle se range sans effort dans un placard d’appartement ou un tiroir de cuisine. Trois rainures guident la lame aux angles de 45°, 90°, 135°, ce qui permet d’usiner facilement coins sortants, jonctions droites et raccords plus complexes. Bois tendre, plinthes en MDF, baguettes ou moulures PVC : ce petit gabarit vise clairement les finitions et les découpes décoratives d’intérieur.

Comprendre la coupe d’onglet pour réussir ses plinthes

Dans l’univers du bricolage, la coupe d’onglet correspond à une coupe en biais réalisée en bout de pièce pour assembler deux éléments qui se rencontrent dans un angle, le plus souvent à 90°. Sur des plinthes, des moulures ou des encadrements, chaque extrémité est sciée à 45° afin que les bords se rejoignent proprement. La boîte en forme de U sert alors de guide : la scie suit la rainure, ce qui limite les erreurs d’angle pour les mains moins entraînées.

En pratique, l’utilisation de ce kit reste rapide : on mesure la longueur souhaitée, on reporte le repère sur la pièce puis on la cale bien au fond de la boîte, face au bon angle de coupe. Il suffit ensuite de laisser travailler la scie avec des va-et-vient réguliers, sans forcer, pour éviter les éclats sur les bords.

Pour quels projets ce premier prix en plastique est adapté

Ce kit léger vise des besoins ponctuels : recouper quelques plinthes après la pose d’un parquet, ajuster des baguettes autour d’une porte, ajouter des moulures décoratives sur un meuble. Son corps en plastique n’offre pas la robustesse d’un modèle en métal, mais sa maniabilité parle aux locataires qui veulent tester le travail du bois avec un budget maîtrisé.