Ce banc H&M Home éco-responsable métamorphose l’entrée et son prix mini va vraiment vous surprendre

Dans beaucoup d’appartements, tout se joue au moment où l’on pousse la porte : manteaux entassés, chaussures qui débordent, sacs posés à même le sol. L’entrée, censée donner le ton de la maison, devient un simple couloir de passage. On rêve d’un coin plus accueillant, mais les meubles classiques prennent trop de place ou manquent de style.

Dans ce décor un peu tristounet, un détail change tout : un banc H et M Home en bois recyclé qui se glisse le long du mur sans bloquer la circulation. Le modèle Bold, signé Mica Decorations, mesure environ 108 cm de long, 36,5 cm de haut et à peine une vingtaine de centimètres de profondeur, pour un prix autour de 109 €. Format mini, allure brute de pièce chinée, impact maxi dès l’entrée.

Un banc H et M Home qui fait respirer l’entrée

Posé dans un couloir étroit, ce banc Bold reste étonnamment discret : sa faible profondeur laisse passer toute la famille sans zigzag, tout en offrant une vraie assise. On s’y assied pour enfiler ses chaussures, on y dépose les sacs de courses ou les cartables en rentrant, sans que rien ne traîne au sol. Il structure le mur comme une petite console, mais sans l’encombrement d’un meuble classique.

Son secret tient dans le matériau : un bois massif recyclé, issu de structures existantes comme de vieux bâtiments, où apparaissent veines, nœuds et petites marques du temps. Loin d’être des défauts, ces détails donnent ce caractère wabi-sabi recherché, entre esprit Japon et déco scandinave, dans une veine Japandi. Dans une entrée blanche ou un couloir un peu froid, cette matière brute apporte chaleur, relief et une vraie touche de slow life.

Banc Bold : un meuble d’entrée éco-responsable

Pour un meuble de cette taille en bois massif recyclé, le ticket autour de 109 € reste étonnamment doux. Entre le meuble à chaussures en mélaminé blanc et la console de designer qui fait grimacer, ce banc occupe le juste milieu. Du 7 janvier au 3 février 2026, H et M Home proposait des réductions allant jusqu’à -50 % pendant les soldes d’hiver, de quoi espérer l’acheter encore moins cher.

Ce choix de bois de récupération s’inscrit dans une démarche plus responsable, loin de la fast-décoration jetable. Chaque planche raconte une histoire différente, si bien que deux bancs ne se ressemblent jamais tout à fait. Sa robustesse et ses dimensions compactes en font un véritable caméléon décoratif : aujourd’hui dans l’entrée, demain en bout de lit ou derrière le canapé, il suit les évolutions de la maison sans avoir besoin d’être remplacé à chaque nouvelle envie.

Adopter le banc H et M Home chez soi

Avant de craquer, mieux vaut mesurer le mur disponible et vérifier que la porte d’entrée s’ouvre sans buter sur le banc ; sa faible profondeur aide beaucoup. Une fois installé, on peut glisser un panier dessous pour les chaussures, ajouter un coussin, le transformer en console avec livres, lampe et vase d’eucalyptus, ou le placer en bout de lit pour accueillir plaids et coussins.