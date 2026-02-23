Ce bon plan CASA : cette table basse en chêne à 111 € fait trembler IKEA pour une raison bien précise

Entre deux messages, un bon plan déco circule : une table basse ronde en chêne CASA, fabriquée en Europe, s’affiche à un peu plus de 100 €. Pourquoi ce modèle Latto fait-il autant parler les salons en quête de slow déco ?

Vous connaissez sans doute cette sensation : le salon est meublé, tout semble en place, mais l’ensemble manque de chaleur. Souvent, le souci vient de la pièce centrale, celle qui relie canapé, tapis et fauteuils. Beaucoup imaginent alors qu’il faut une table basse en chêne de designer, affichée à 300 ou 500 euros, pour changer la donne.

Et puis il y a ces bons plans qu’un ami vous glisse entre deux messages : une table basse en chêne CASA, baptisée Latto, au look très haut de gamme mais à un tarif qui fait lever les sourcils. Ronde, en chêne clair, inspirée de la slow déco, elle promet de réchauffer le salon sans faire exploser le budget. Le détail qui surprend vient au moment de regarder l’étiquette.

Une table basse en chêne CASA qui change l’allure du salon

Sa forme ronde casse les lignes droites qui dominent souvent nos intérieurs. On circule plus facilement autour, sans coins agressifs pour les enfants ni tibias abîmés pour les adultes pressés. Placée au centre de la pièce, la Latto devient ce point de gravité autour duquel se structurent canapé, fauteuils et pouf, tout en gardant une impression de douceur.

Visuellement, le chêne clair joue la carte du naturel. La veinure reste visible, la teinte capte la lumière et donne ce côté slow déco apaisant que beaucoup recherchent en fin d’hiver. Sur un tapis berbère, un sol en béton ciré ou un parquet plus sombre, la table ne jure jamais : elle se contente de réchauffer l’ensemble avec une élégance discrète.

Latto de CASA : matériaux solides et fabrication européenne rassurante

Côté fabrication, CASA a misé sur un duo technique malin : chêne véritable pour le cachet, panneau de fibres à moyenne densité (MDF) pour la stabilité. Résultat, la table pèse 15 kg tout de même. Elle ne glisse pas au moindre coup de genou, ne vacille pas quand les enfants s’installent pour un jeu de société et supporte sans broncher plateaux et piles de magazines.

Autre détail qui compte, la Latto est fabriquée en Pologne, au coeur d’un bassin européen reconnu pour le travail du bois. Production de proximité, contrôles aux normes de l’Union européenne, bois issu de forêts certifiées FSC : pour une table basse à ce prix, ce niveau de sérieux rassure ceux qui veulent consommer mieux sans renoncer à une jolie pièce centrale.

Un prix à 111,22 € qu’on a du mal à croire pour ce style

Sur le marché, une table basse ronde en chêne fabriquée en Europe se négocie souvent autour de 300 ou 400 euros. Chez CASA, la Latto s’affiche pourtant à seulement 111,22 €. De quoi faire pâlir quelques références, y compris chez IKEA. Pour son banc-étagère STOCKHOLM 2025, IKEA parle carrément d’un « Un hommage au design scandinave. Le banc/étagère STOCKHOLM 2025 a une jolie finition et un design versatile », avec des pieds annoncés « pour une grande stabilité même sur supports irréguliers », précise IKEA, cité par Le Journal de la Maison. La Latto, elle, assume le rôle de vraie table centrale pour un budget presque divisé par trois.