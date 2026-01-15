Ce miroir verrière modulable à 6,90 € chez Leroy Merlin transforme vos murs en loft : le bon plan déco 2026 à saisir

Entre les cartons de décorations de Noël qu’on remonte au grenier et les relevés de compte un peu douloureux, l’envie de changer d’intérieur reste bien là en ce début 2026. Les murs, surtout, donnent souvent l’impression d’être tristounets, mais l’idée de lancer des travaux pour une verrière coupe vite l’élan.

La tendance déco murale 2026 mise justement sur des murs qui deviennent un décor à part entière, avec une pièce forte plutôt qu’une accumulation de petits cadres. Dans ce contexte, un miroir verrière modulable vendu 6,90€ chez Leroy Merlin vient jouer les trouble-fête, avec un effet déco qui dépasse largement son prix.

Un miroir verrière modulable Leroy Merlin qui apporte l’esprit atelier

Le produit en question, un miroir rectangulaire en aluminium noir de 30 x 110 cm, reprend les codes de la verrière d’atelier : montants noirs, lignes verticales et esprit industriel chic. Accroché dans un salon ou une entrée, il crée instantanément une ambiance de petit loft new-yorkais sans toucher à la cloison.

Vendu à l’unité, il a été pensé comme une brique de construction déco. On peut l’aligner à plusieurs pour former une grande verrière, les décaler pour un dessin plus graphique, ou les espacer pour rythmer un long couloir. Le design exclusif a été développé avec Antoine Gassion, ce qui lui donne une allure travaillée malgré son petit prix.

6,90€ la pièce : un bon plan soldes d’hiver 2026 très difficile à égaler

Leroy Merlin propose ce miroir verrière à composer à 6,90€ au lieu de 22€, soit une réduction annoncée de 68 %, pendant les soldes d’hiver jusqu’au 3 février 2026. Pour moins de 21€, on peut déjà repartir avec trois panneaux ; à cinq, la facture tourne autour de 35€, quand un grand miroir verrière 95 x 120 cm coûte 97,30 euros même en promotion chez Maisons du Monde.

Cette échelle de prix change tout, car elle ouvre la porte à de vraies compositions murales :

2 miroirs pour structurer une petite entrée et multiplier la lumière.

3 ou 4 au-dessus d’un canapé pour simuler une grande fenêtre intérieure.

4 ou 5 sur un pan de mur complet pour un effet verrière XXL dans un séjour ou un studio.

Une astuce déco dans l’air du temps, facile à installer et à déplacer

Le cadre en aluminium reste léger et facile à manipuler, même seul. Chaque miroir est livré avec un kit d’attaches pour les assembler entre eux et un gabarit pour positionner les fixations au mur sans prise de tête. Il résiste à l’humidité, ce qui permet de l’utiliser dans une salle de bains ou le long d’une montée d’escaliers un peu froide.

Placés sur un mur terracotta, vert sauge ou en béton ciré, ces miroirs captent les guirlandes LED, les appliques et la lumière naturelle, exactement dans l’esprit des murs très travaillés qui dominent 2026. Certains les utilisent même en tête de lit pour donner de la hauteur à une petite chambre. Reste à choisir sur quel mur tenter l’expérience en premier.