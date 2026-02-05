Ce petit accessoire IKEA à 4 € empêche votre salon de se transformer en buanderie tout l’hiver

En février, votre salon se transforme en buanderie et l’étendoir envahit tout l’espace. Un mini séchoir à suspendre IKEA à 3,99 € promet de tout changer.

En plein mois de février, beaucoup ont l’impression de vivre dans une buanderie géante plutôt que dans un salon cosy. L’étendoir au milieu de la pièce, les chaussettes qui pendouillent partout, l’odeur d’humidité qui persiste dès que l’on lance deux machines de suite.

Pourtant, il existe chez IKEA un petit accessoire à moins de 4 euros qui désencombre le sol sans investir dans un sèche-linge. Ce séchoir à suspendre IKEA s’utilise en hauteur, libère l’espace de vie et s’associe très bien à l’étendoir JÄLL déjà plébiscité : une solution discrète qui intrigue d’emblée.

Pourquoi l’étendoir au sol gâche votre salon tout l’hiver

Quand on vit en appartement, l’étendoir classique finit souvent planté au milieu du salon plusieurs jours d’affilée. Les petites pièces envahissent les barres, le gros linge se retrouve plié sur lui-même, le séchage prend un temps fou et l’humidité s’installe. Certains étalent encore les chaussettes sur les radiateurs ou les poignées de porte, ce qui n’aide ni le confort ni la déco.

Pour gérer la “grosse artillerie”, l’étendoir pliable JÄLL d’IKEA s’impose comme un allié : compact, il offre jusqu’à 6 mètres d’espace de séchage et coûte 9,99 euros. Les avis sont éloquents : « Petit séchoir pour petites choses à sécher à l’intérieur. » « Petit étendoir parfait pour 1 ou 2 personnes. Léger et pratique à ranger car très plat. » « Il est petit mais super pratique sur mon petit balcon. » « Je suis très content de cet étendoir, qui est très peu encombrant, se plie / se déplie facilement et se range partout. Il est idéal pour un petit appartement, à poser devant un radiateur. » Tous ces avis sont cités par le Journal de la Maison.

PRESSA, le séchoir à suspendre IKEA à 3,99 euros qui libère le sol

Le vrai changement vient du modèle IKEA PRESSA, une sorte de pieuvre verte à 16 pinces vendue 3,99 euros. Ce séchoir à suspendre exploite la hauteur sous plafond au lieu de monopoliser le sol. Il se fixe à une barre de douche, une tringle de penderie ou un simple crochet, puis se replie à plat une fois le linge sec. Conçu en plastique traité anti UV dont environ 50 % recyclé, il s’utilise en intérieur comme sur un balcon et affiche autour de 4,4 étoiles sur 5 sur IKEA.fr, même si certains signalent des pinces un peu fragiles lorsqu’on le surcharge.

Son secret tient à la verticalité et à un principe simple : l’air chaud monte. Placé en hauteur, près d’une source de chaleur sans la recouvrir, le petit linge sèche plus vite. PRESSA sert surtout à dégager l’étendoir principal en accueillant toutes les pièces qui parasitent les barres :

Chaussettes, sous-vêtements et lingerie délicate

Bodies, bavoirs et petites affaires de bébé

Gants, bonnets et petits accessoires d’hiver

Le duo PRESSA + JÄLL pour récupérer enfin votre salon

En combinant PRESSA et JÄLL, on obtient un système très malin pour les petits appartements. JÄLL prend en charge draps, serviettes et jeans sur ses 6 mètres de fils, tout en restant facile à replier pour se glisser derrière une porte. PRESSA, lui, se charge des 16 petites pièces qui encombraient jusque-là l’étendoir au sol.

Résultat : les vêtements ne se chevauchent plus, l’air circule mieux, le temps de séchage baisse et le salon retrouve vite son aspect normal. Une fois le linge sec, il suffit de replier l’étendoir, rabattre la “pieuvre” et les ranger dans un placard pour effacer toute trace de buanderie en quelques secondes.