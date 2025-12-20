Ce pliage en papier à suspendre au-dessus de la table change tout à vos dîners d'hiver (arrêtez de l'ignorer)

Vous vous acharnez peut-être sur la vaisselle et les serviettes, sans réussir à créer cette atmosphère un peu magique autour de la table. La tendance hiver 2025 glisse pourtant le regard ailleurs : non pas sur l’assiette, mais au-dessus de la table, là où un simple pliage de papier peut tout changer.

Car les tables de fête misent désormais sur un décor complet, du centre végétal à la suspension aérienne. Entre branches de sapin, bougies ivoire et fruits de saison, il suffit d’ajouter quelques étoiles en papier XXL pour que le repas prenne soudain des airs de scène de cinéma.

Étoiles en papier XXL : la touche aérienne qui change tout

Ces grandes étoiles en papier, souvent réalisées dans des chutes de kraft ou de papier cadeau, offrent un effet spectaculaire sans occuper la moindre place sur le plateau. Elles prolongent la mode des centres de table naturels, faits de chemins de lin, de branches d’eucalyptus ou de houx et de lumière douce, tout en restant dans un esprit de déco zéro achat.

Autre atout : elles s’adaptent à toutes les occasions. Dîner de Noël, brunch d’hiver, anniversaire ou simple goûter, les grandes étoiles en papier surplombent un centre de table composé de pommes, agrumes, grenades, petites courges ou noix, et transforment ce décor végétal posé sur la table en véritable mise en scène en 3D.

Quel papier choisir pour ce DIY déco zéro achat

Le principe repose sur des matériaux ultra simples. Il suffit d’un papier assez solide mais encore pliable : papier kraft, vieux sacs, restes de papier cadeau, pages de magazines, journaux ou partitions, auxquels on ajoute colle ou agrafeuse, ciseaux, puis une ficelle ou un ruban pour suspendre le tout. En dessous, bougies chauffe-plat et guirlandes LED renforcent la lumière douce sans surcharge.

Le rendu dépend surtout du papier choisi. Une étoile blanche s’accorde parfaitement à une ambiance scandinave, avec bois clair et matières naturelles. En kraft ou en pages de vieux livres, elle prend un air bohème ou rétro qui dialogue bien avec une vaisselle chinée. Quelques touches dorées ou argentées, sur les pointes ou en éclats, suffisent à rappeler l’esprit des grandes décorations de table de Noël plus sophistiquées.

Pas à pas : fabriquer et suspendre vos grandes étoiles au-dessus de la table

Le pliage reste très accessible. On découpe plusieurs bandes de papier de même largeur, que l’on plie en accordéon. Une découpe en pointe à chaque extrémité donne la forme des rayons. Les accordéons sont ensuite reliés entre eux, collés ou agrafés, puis ouverts pour former un cercle complet : l’étoile apparaît, plus ou moins dense selon la largeur des bandes et le nombre de pointes.

Pour la mise en scène, on accroche les étoiles à différentes hauteurs, sur un lustre existant, une barre discrète ou des crochets adhésifs au plafond. Trois grandes pièces alignées au-dessus du centre de table, complétées par quelques formats plus petits sur un buffet, créent un rythme visuel sans gêner la vue entre convives. Il suffit de garder une bonne distance avec les flammes et les feuillages pour profiter d’un repas plongé dans une lumière calme et délicatement étoilée.