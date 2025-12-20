Ce vieil ustensile en fonte caché au fond du placard devient l'atout déco que tout le monde veut en 2026

Elle est lourde, parfois ébréchée, souvent colorée… et on l’a longtemps laissée au fond d’un placard. En 2026, cet objet ancien devient pourtant la nouvelle obsession des décorateurs : il suffit de le poser bien en vue pour donner du relief à une cuisine jugée trop froide.

Derrière cet engouement se cache la cocotte en fonte vintage, héritée des grands-parents ou chinée en brocante. Symbole de plats mijotés et de dimanches en famille, elle coche aujourd’hui toutes les cases des tendances : durable, authentique, instagrammable. Reste à comprendre pourquoi les pros de la déco cuisine se l’arrachent autant.

Pourquoi la cocotte en fonte vintage revient en force en 2026

La cocotte en fonte réveillait déjà des souvenirs de ragoûts qui mijotent des heures ; elle incarne désormais un vrai retour aux objets qui durent. Dans un contexte où l’on fuit le tout-jetable, cet ustensile robuste, capable de se transmettre de génération en génération, rassure. Il invite à ralentir, à retrouver cet "art de la lenteur" en cuisine mis en avant par les tendances 2026.

Surtout, ses qualités pratiques n’ont pas pris une ride. La chaleur se répartit de façon homogène, reste longtemps dans la fonte et convient aussi bien à un boeuf bourguignon qu’à un pain maison. Quand l’intérieur est émaillé, la surface joue le rôle d’antiadhésif naturel, sans revêtements chimiques, un argument qui parle aux amateurs de matériaux sains et d’objets vraiment durables.

Comment les décorateurs la mettent en scène dans la cuisine

Les décorateurs d’intérieur ne voient plus la cocotte comme un simple faitout. Avec les palettes travaillées de Le Creuset, Staub ou Fontignac – figue, romarin, moutarde, rouge profond – elle devient pièce maîtresse. Dans une cuisine blanche et minimaliste, sa matière brute et son couvercle bombé créent un contraste chaleureux. Instagram et Pinterest regorgent de cocottes alignées sur des étagères ouvertes ou posées sur l’îlot comme des objets de collection.

Pour s’inspirer des pros, quelques mises en scène reviennent souvent :

sur une étagère, entourée de pots à épices vintage ou d’un ancien moulin à café ;

seule sur la plaque, comme un totem de couleur qui structure la pièce ;

en duo ou trio de tailles différentes, façon collection, quand on possède plusieurs anciennes cocottes.

Objets vintage en cuisine : style, mais aussi réflexes d’hygiène

Remettre en service des objets anciens suppose un minimum de vigilance. Les planches à découper, par exemple, peuvent héberger nombre de germes si l’on enchaîne les préparations. "Lorsque l’on découpe des légumes terreux sur une planche, on ne va pas travailler une escalope de poulet crue juste après, sans laver le matériel. Autrement, on risque de transférer les bactéries du légume sur la volaille", prévient Olivier Boutou, expert en sécurité alimentaire chez l’Afnor, cité par Grazia. Des travaux mentionnés par le magazine rappellent aussi que les planches en bois peuvent émettre jusqu’à 22 fois plus de microparticules que certains modèles en plastique, d’où l’intérêt du verre trempé, du marbre ou du caoutchouc.

Cette attention vaut aussi pour la vieille cocotte en fonte. Avant de cuisiner dedans, on nettoie soigneusement, on vérifie l’émail et l’absence de rouille profonde ; si elle est trop abîmée, elle reste un superbe objet déco plutôt qu’un récipient alimentaire. Pour tout ce qui est bois, "L’erreur la plus courante que les gens commettent en ce qui concerne l’entretien de leurs planches à découper en bois est de les mettre au lave-vaisselle", explique Henry Liu, fondateur et PDG de Cangshan Cutlery Company. Un lavage à l’eau chaude avec liquide vaisselle, éventuellement bicarbonate et citron, puis un séchage debout, limite les risques, tout comme le remplacement dès que fissures et creux apparaissent.