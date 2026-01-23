Ces 3 basiques IKEA rendent votre salon bluffant et haut de gamme pour si peu (si vous évitez cette erreur)

Vous voyez encore IKEA comme le royaume des chambres d’étudiants et des meubles montés en vitesse un dimanche soir ? En plein hiver, quand le froid s’installe et que l’on rêve de cocooning, cette image fait un peu mal. Pourtant, certains basiques de l’enseigne peuvent donner l’illusion d’un appartement d’architecte.

Avec trois pièces ultra-accessibles – le meuble TV BESTÅ, le tapis STOCKHOLM et les accessoires de salle de bain TOFTAN –, il devient possible de créer de vrais meubles IKEA effet haut de gamme. Le tout sans travaux, ni budget luxe. La surprise vient surtout de la façon de les assembler.

BESTÅ, STOCKHOLM, TOFTAN : trois basiques IKEA au potentiel caché

Le système BESTÅ, souvent acheté pour sa praticité, change complètement de registre lorsqu’on le choisit long, bas et sans poignées, avec des façades mates comme LAPPVIKEN. Aligné sur tout un pan de mur, il forme un bloc graphique qui rappelle certains buffets de designer italien. En meuble TV ou en enfilade d’entrée, ce meuble IKEA haut de gamme à petit prix donne de la structure à la pièce.

Le tapis STOCKHOLM joue, lui, la carte boutique-hôtel. En laine, aux motifs discrets, il n’a rien du petit tapis d’entrée. Pris en version XXL, il englobe les pieds du canapé, des fauteuils et de la table basse, délimitant un coin salon chaleureux. Côté salle de bain, les accessoires TOFTAN, coordonnés en noir, blanc ou beige, avec finitions mates ou brillantes, évoquent les codes sages d’enseignes comme Aesop ou Zara Home.

Les bons hacks déco pour un rendu vraiment premium

Pour pousser BESTÅ vers un vrai look d’architecte, deux astuces changent tout. Le laisser flotter au mur allège visuellement le salon et donne une impression de sur-mesure. Autre option, lui offrir des pieds fins métalliques, noirs ou dorés, issus de marques de type Prettypegs : la silhouette se raffine et on oublie totalement le meuble en kit.

Le secret du tapis STOCKHOLM, c’est sa taille : on choisit le plus grand possible, quitte à revoir un peu le plan du salon. Associé à des rideaux extra-longs et à quelques coussins en lin ou en laine, il donne immédiatement une ambiance feutrée. Dans la salle de bain, un set TOFTAN monochrome, un miroir rond, une plante verte et un tapis bien épais suffisent à créer une atmosphère d’hôtel.

Les erreurs qui ruinent l’effet haut de gamme (et comment les éviter)

Certains réflexes sabotent l’effet chic de ces basiques IKEA. Les plus fréquents sont :

Accumuler les meubles d’une même gamme, façon BILLY partout, qui rappelle une chambre d’étudiant.

Céder au tout plastique brillant et aux couleurs criardes.

Se contenter d’un plafonnier froid qui écrase la déco.

Pour garder cet esprit appartement d’architecte, on varie les matières (bois, métal, textiles naturels), on limite les objets posés sur BESTÅ et on ajoute quelques pièces chinées ou de créateurs français. Un lampadaire élégant comme SIMRISHAMN, une lampe globe, des ampoules à lumière chaude et un grand tapis STOCKHOLM suffisent alors à sublimer ces basiques IKEA effet haut de gamme.