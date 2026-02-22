Ces bottes de Vanessa Paradis vont envahir le printemps 2026 et rajeunir la silhouette : faut-il les adopter ?

À 53 ans, Vanessa Paradis vient de signer la chaussure qui affole le printemps 2026. Zoom sur ces bottes à volants et la façon de les adopter sans faux pas.

Lors de sa dernière apparition publique, les projecteurs se sont moins braqués sur le sourire de Vanessa Paradis que sur ses chevilles. En une série de clichés, la chanteuse a relancé la fièvre des accessoires : une paire de bottes à volants qui a aussitôt envahi les réseaux et les envies de shopping pour ce début de printemps 2026.

Sur Instagram, dans un portfolio réalisé par Dant Studio pour Madame Figaro, l’icône de 53 ans pose en cape fluide, mini-jupe en satin et ces fameuses bottes. « Le retour des beaux jours », a-t-elle écrit en légende, selon Grazia. Depuis, un réflexe s’impose chez les fashionistas : zoomer sur ses chaussures pour les copier au plus près.

Vanessa Paradis, muse Chanel et faiseuse de tendances en bottes

Ambassadrice historique de Chanel, muse de Karl Lagerfeld, Vanessa Paradis a construit un style boho-chic immédiatement reconnaissable, entre romantisme et rock. Ses looks, souvent simples en apparence, finissent systématiquement par devenir des références, que ce soit sur une scène de France Inter ou en une de magazine.

Grazia rappelait déjà que certaines de ses bottes d’hiver donnaient un vrai coup de frais à la silhouette après 50 ans. Cette fois, avec ces bottes à volants, elle pousse plus loin l’idée : assumer une pièce forte, mais confortable, qui rajeunit l’allure sans renoncer à la simplicité qui fait sa signature.

Des bottes à talon carré, entre robuste et romantique

Concrètement, il s’agit de bottes à talon carré en cuir, qui s’arrêtent juste sous le genou. La base est solide : un talon block massif, bien ancré, qui structure la démarche tout en restant facile à vivre au quotidien. On gagne quelques centimètres sans avoir l’impression de grimper sur des échasses, idéal pour traverser la ville du matin au soir.

Sur le haut de la tige, le détail qui change tout : de petits volants froncés, façon collerette, en cuir ou en daim. Ce froufrou rappelle les silhouettes victoriennes, mais monté sur une botte contemporaine, il crée une allure néo-bourgeoise et bohème à la fois. Le contraste entre le talon brut et le volant léger donne une signature visuelle immédiate, suffisamment marquée pour réveiller une tenue monochrome un peu sage.

Comment adopter les bottes à volants façon Vanessa Paradis

Pour éviter de casser l’effet, mieux vaut ne pas cacher le haut de la botte. Un jean cropped ou un pantalon 7/8 s’arrête pile au niveau des volants et met en valeur la cheville. Côté robes, les modèles midi ou longs, fendus, laissent apparaître le mouvement à chaque pas et prolongent le côté romantique sans alourdir.

La règle d’or reste le less is more : si vos pieds portent déjà des volants, inutile d’ajouter une blouse à froufrous et un sac à pampilles. Un pull en belle maille, un blazer net ou une cape fluide comme Vanessa Paradis suffisent. En choisissant des tons sobres (noir, camel, chocolat), ces bottes à volants deviennent une pièce de transition futée entre l’hiver et le printemps 2026, aussi crédible à 30 ans qu’après 50 ans.