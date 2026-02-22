Votre chat dort encore dans un carton ? Ce mini-meuble Gifi à moins de 20 € risque de lui faire oublier le reste

En plein hiver 2026, Gifi affole les amoureux des chats avec une maison en pin sur pieds à moins de 20 €, pensée comme un vrai meuble. Mais encore faut‑il savoir où l’installer pour qu’elle devienne son refuge favori.

Avez-vous remarqué comme certains chats boudent les paniers coûteux pour aller dormir dans un vieux carton posé au milieu du salon ? Pendant que l’humain cherche le bon accessoire, le félin, lui, privilégie un coin rassurant, à l’abri du passage. Quand l’hiver traîne et que les sols restent froids, on rêve pourtant d’un couchage douillet qui n’enlaidit pas la pièce.

Bonne nouvelle, il existe désormais un compromis qui parle autant au chat qu’à la déco. Gifi commercialise une maison pour chat en pin Gifi qui ressemble davantage à une mini-maison design qu’à un simple panier. L’idée : offrir à votre compagnon un vrai chez-soi surélevé, sans sacrifier votre salon ni votre budget. De quoi éveiller la curiosité des félins les plus exigeants.

Une maison pour chat en pin Gifi qui s’invite comme un vrai meuble

Cette maison-niche adopte une silhouette de petite villa, avec toit en pente et large ouverture en façade. Le mélange bois clair et blanc s’inspire du style scandinave, très facile à marier avec un intérieur épuré ou bohème. La structure en bois de particules et pin, recouverte de placage papier, mesure 48 x 34 x 53,5 cm : compacte, mais assez généreuse pour s’imposer comme un meuble à part entière.

Posée sur quatre pieds en pin, cette maison pour chat niche sur pieds en pin H53,5 cm surélève le couchage. Le chat reste près du sol, donc accessible aux seniors et aux chatons, tout en profitant d’une vue dégagée sur la pièce. Ce léger surplomb l’isole du carrelage froid et renforce son sentiment de sécurité, un peu comme si votre salon devenait son propre quartier résidentiel.

Confort douillet et entretien facile pour une vraie vie de château

À l’intérieur, un coussin épais en polyester accueille les siestes. Il est lavable en machine à 30 °C, pratique quand le chat rentre les pattes un peu sales. La niche supporte jusqu’à 15 kg, ce qui convient à la plupart des gabarits, même costauds. Cerise sur le gâteau, le prix reste contenu : 19,90 euros, soit une maison pour chat en pin à moins de 20 € pour un look de meuble sur mesure et un rapport qualité-prix très doux.

Pour vérifier si ce modèle correspond au quotidien de votre foyer, quelques questions simples aident à trancher :

Votre chat pèse-t-il moins de 15 kg et monte-t-il encore facilement sur le canapé ?

Recherche-t-il souvent des points en hauteur pour observer sans être dérangé ?

Disposez-vous d’un coin calme, à l’écart des portes et de la litière, où installer sa mini-maison ?

Aimez-vous les matières naturelles et les lignes sobres qui allègent visuellement un petit espace ?

Avez-vous besoin d’un couchage facile à nettoyer, sans tissu qui traîne au sol ?

Où placer cette mini-maison pour que votre chat se l’approprie

Pour que la maison en pin devienne son repaire officiel, mieux vaut la positionner dans un endroit lumineux mais tranquille, près d’une fenêtre ou d’un radiateur, sans courant d’air. Un petit tapis devant l’entrée, une plante à côté et un plaid portant son odeur transforment aussitôt cette niche sur pieds en véritable villa cosy, réservée au membre moustachu de la famille.