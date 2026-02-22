Lave-vaisselle : ce mélange de 3 ingrédients de votre placard fait mieux que les pastilles et divise la facture par 3

En plein hiver, entre gratins et vaisselle incrustée, j’en ai eu assez des pastilles lave-vaisselle chères et agressives. Trois poudres de mon placard ont tout changé.

La scène est familière : le lave-vaisselle vient de tourner, on ouvre la porte, et là, les verres sont ternes, une odeur chimique flotte encore, alors que les pastilles ont coûté cher. En plein hiver, entre gratins et plats au fromage, la graisse s’incruste et la déception grandit à chaque cycle.

Face à ce ras-le-bol, de nombreux foyers se tournent vers des pastilles lave-vaisselle maison, préparées en quelques minutes avec des poudres déjà rangées dans le placard. Trois ingrédients assurent l’essentiel du travail, renforcés par un quatrième qui fait office de coup de pouce sur la vaisselle très encrassée.

Pourquoi abandonner les pastilles lave-vaisselle du commerce

Les tablettes industrielles renferment un mélange de percarbonate de soude, silicates, enzymes et parfums de synthèse conçus pour décrocher la saleté. Elles laissent pourtant souvent une odeur persistante sur la vaisselle et dans la machine. Leur prix grimpe vite : les sources évoquent des pastilles entre 0,15 € et 0,30 € l’unité, voire davantage pour certaines marques.

Avec la version maison, le contraste est net. La recette à base de poudres minérales simples revient autour de 0,05 € la pastille, soit un coût divisé par trois à six. Les ingrédients, vendus en sachets d’un kilo, permettent de fabriquer plusieurs centaines de tablettes. Au passage, on limite les emballages plastifiés et cette odeur artificielle qui envahit parfois la cuisine à chaque ouverture de porte.

Cristaux de soude, acide citrique, gros sel : le trio gagnant

Le cœur de la formule repose sur trois poudres blanches. Les cristaux de soude, bien plus puissants que le bicarbonate classique, agissent comme un dégraissant énergique, capable d’attaquer les résidus de cuisson les plus tenaces. L’acide citrique, d’origine végétale, joue l’anti-calcaire naturel, responsable de la disparition du voile blanc sur les verres et de la protection de la machine. Le gros sel adoucit l’eau, aide les autres agents à travailler au maximum et assure une brillance sans traces.

Pour une fournée, les proportions indiquées sont les suivantes :

200 g de cristaux de soude

200 g d’acide citrique

100 g de gros sel

50 g de percarbonate de soude

Le percarbonate, parfois surnommé eau oxygénée solide, complète la recette en blanchissant et en détachant les taches colorées de thé, de café ou de sauce tomate.

Recette express et utilisation au quotidien

La préparation commence dans un grand saladier en verre ou en inox. On verse toutes les poudres puis on mélange soigneusement avec une cuillère en bois ou un fouet pour bien les répartir, en évitant de respirer juste au-dessus pour ne pas inhaler la poussière. Vient l’étape délicate : l’ajout d’eau. Si l’on verse un filet d’un coup, l’acide citrique réagit avec les cristaux de soude, mousse et gonfle, rendant le mélange inutilisable. Il faut donc utiliser un vaporisateur et humidifier très progressivement, en remuant, jusqu’à obtenir une texture de sable mouillé qui se tient quand on la presse.

On remplit ensuite un bac à glaçons avec cette pâte et on tasse fermement chaque alvéole : ce compactage évite que les pastilles s’effritent au démoulage. Le moule doit sécher à l’air libre, dans un endroit sec et hors de portée des enfants, pendant au moins 24 heures. Les tablettes devenues dures se démoulent facilement et se conservent dans un bocal hermétique. À l’usage, une pastille dans le compartiment du lave-vaisselle suffit, en gardant le réservoir de sel régénérant plein et en pouvant remplacer le liquide de rinçage par du vinaigre blanc. La vaisselle ressort sans odeur agressive, les verres restent transparents et les plats gratinés d’hiver ne résistent plus longtemps.