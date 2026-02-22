Ce simple ingrédient de cuisine dans un bol d’eau près du radiateur peut faire grimper la chaleur et baisser la facture

En plein hiver, les Français grelottent à 19 °C tandis que la facture grimpe. Un simple ingrédient glissé dans un bol d’eau près du radiateur change la donne.

En cette fin d’hiver, beaucoup de foyers ont la même impression : les radiateurs tournent déjà, le thermostat affiche 19 °C, pourtant le froid s’invite dans le salon. Avec un chauffage qui représente près de 66 % de la facture énergétique et 36 % des ménages en difficulté de paiement, monter la température n’est plus une option évidente.

Un détail invisible explique souvent cette sensation glaciale : un air trop sec, asséché par le chauffage. Quand le taux d’humidité chute loin des 45 % conseillés, la peau se déshydrate et l’on grelotte, même à 20 °C. 35 % des Français disent avoir eu froid chez eux. Un simple bol d’eau, dopé à un ingrédient de cuisine, peut changer cette donne.

Pourquoi un bol d’eau salée près du radiateur change la température ressentie

Quand l’air est très sec, il se comporte un peu comme une éponge : il capte l’humidité de la peau. Cette évaporation permanente crée une sensation de refroidissement, la même impression que l’on ressent en sortant de la douche, même si la salle de bain est chaude. Résultat : à 19 °C, on a l’impression d’être bien en dessous, et on remonte le thermostat.

Pour retrouver une ambiance confortable, l’objectif est de stabiliser l’humidité autour de 45 %. À ce niveau, l’évaporation cutanée diminue et la température ressentie peut dépasser d’environ 2 °C la température réelle de la pièce. Un air plus humide donne donc l’impression d’être à 21 °C alors que le thermostat reste sur 19 °C, ce qui ouvre la porte à de vraies économies de chauffage.

Comment préparer ce bol d’eau salée et où le placer chez vous

Beaucoup connaissent le classique bol d’eau posé sur un radiateur. L’astuce se renforce quand on y ajoute du gros sel de cuisine. Dissous dans l’eau, le sel modifie la pression de vapeur : l’évaporation devient plus lente et plus régulière. L’effet humidifiant se prolonge alors de 30 à 40 % par rapport à un bol d’eau claire et transforme ce récipient en humidificateur maison.

La recette tient en quelques gestes :

un récipient large et stable ;

1 litre d’eau du robinet ;

2 cuillères à soupe de gros sel.

Versez l’eau et le sel dans le récipient, remuez légèrement, puis placez-le près d’un radiateur ou d’un poêle. Un contenant large offre plus de contact avec l’air et améliore la diffusion de l’humidité dans la pièce.

Jusqu’où cette astuce peut alléger votre facture de chauffage

Une fois l’air correctement humidifié autour de 45 %, la pièce paraît plus chaude sans toucher au thermostat. Les données reprises par l’ADEME indiquent qu’abaisser la température d’1 °C permet d’économiser environ 7 % sur la facture de chauffage. Si l’on se sent à l’aise en baissant de 1 à 2 °C, cela représente déjà des dizaines d’euros conservés chaque année.

Dans un pays où 3,1 millions de ménages sont en précarité énergétique, ce bol d’eau salée devient un allié discret. En l’associant à des gestes d’isolation passive, comme des rideaux épais devant les fenêtres, des boudins et des tapis sur les sols froids, sans oublier la chaleur gratuite du four ou de la douche, le confort grimpe tandis que la facture cesse de s’affoler.