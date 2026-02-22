Miliboo casse les prix : ces meubles design bradés jusqu’à -70 % que les fans de déco n’osent plus dire le prix

Pendant les soldes Miliboo, certains meubles au look magazine voient leurs prix chuter de façon spectaculaire. Quels modèles cultes valent vraiment le coup d’œil avant la rupture ?

Un canapé design qu’on croise sur Instagram, une table basse en bois massif qui semble sortie d’un magazine, des chaises graphiques qu’on imagine hors de prix… Chez Miliboo, beaucoup de meubles ont ce look très travaillé qui fait rêver les fans de déco. On s’attend presque à des tarifs réservés aux showrooms les plus chics.

Et pourtant, la marque française créée en 2005 a bâti une vraie stratégie de bons plans. Avec environ 2 800 références pour toutes les pièces de la maison, un réseau de Milibootik à Paris et Lyon et une note autour de 4,4/5 sur Trustpilot, les soldes Miliboo affichent régulièrement jusqu’à -70 % sur plus de 200 articles. Derrière ces prix qui fondent se cachent quelques meubles très convoités.

Soldes Miliboo : une marque déco française à suivre

Fondée sur la vente en ligne, Miliboo couvre le salon, la salle à manger, la chambre, le bureau et même l’extérieur, avec une présence dans six pays européens. Le design est jugé fidèle aux photos, la qualité correcte à très bonne selon les gammes, et les fans apprécient de pouvoir voir certains modèles en vrai dans les concept stores Milibootik.

Côté service, les petits colis arrivent en 24 à 48 heures, les meubles volumineux demandent quelques jours, et la livraison se fait le plus souvent au pied de l’immeuble ou du portail. Les avis mentionnent parfois des colis abîmés ou un service après-vente long, les retours restant souvent à la charge du client hors défaut avéré, d’où l’intérêt de contrôler le carton avec le livreur et de signaler tout problème immédiatement.

Comment faire fondre la note avec les soldes Miliboo

Pendant les périodes de soldes officielles, Miliboo met le paquet : certaines opérations affichent jusqu’à -70 % sur plus de 200 articles, quand des soldes d’été montent autour de -55 % sur des canapés, fauteuils, tables basses ou meubles TV. Les remises se concentrent souvent sur le salon et la salle à manger, de quoi s’offrir une pièce forte pour beaucoup moins cher.

Le reste de l’année, la rubrique des meubles reconditionnés propose plusieurs centaines de produits remis en état, avec des réductions pouvant aller jusqu’à -50 %, la même garantie que le neuf et la livraison gratuite. La collection « Mili’prix » vise de son côté des meubles design à prix plus doux, tandis qu’un programme de fidélité transforme les achats en points, avec 10 € de réduction dès 20 points, sans oublier parrainage, codes promo et offres de cashback.

Miliboo x Stéphane Plaza, table basse ALBA : les pièces à traquer

La collaboration Miliboo avec Stéphane Plaza a donné naissance à la collection « Essentiels », une centaine de meubles régulièrement complétée par des capsules d’une vingtaine de pièces, toutes pensées pour être élégantes, conviviales et faciles à vivre. Autre star à guetter en promo, la table basse ALBA en manguier massif, avec rangement, portes coulissantes ajourées et dimensions L120 x P60 x H42 cm, souvent repérée dans les sélections de soldes.