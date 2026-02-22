Chez JYSK, ce lot de tables gigognes scandinaves à 60 € le duo qu’on ne voit jamais à ce prix disparaît à vue d’œil

En pleine hausse des prix du mobilier, JYSK casse les codes avec ses tables gigognes SVENSTRUP à –50 %, soit 60 € le duo scandinave. Une occasion en or pour relooker le salon… à condition qu’elles correspondent vraiment à votre pièce.

Changer l’ambiance de son salon sans exploser le budget ressemble souvent à un casse-tête, surtout quand on rêve de pièces au look scandinave. Entre l’inflation et les hausses sur le bois, beaucoup renoncent ou repoussent le projet déco.

Cette semaine, JYSK crée la surprise avec un lot de tables gigognes SVENSTRUP affiché à un prix presque déroutant pour ce niveau de style. Le duo passe de 119,00 € à 60,00 €, soit un bon plan qui tombe au bon moment pour ceux qui veulent rafraîchir le salon sans culpabilité. Reste à voir si ce modèle colle vraiment à votre intérieur.

Une promo à -50 % sur les tables gigognes SVENSTRUP qui tombe à pic

Le lot SVENSTRUP profite d’une remise de -50 % : 119,00 € au tarif habituel, 60,00 € pendant l’offre, soit environ 59 € d’économie et à peine 30 € la table. Pour un meuble central du séjour, c’est rare de trouver aussi tendance à ce prix là, surtout avec du chêne massif.

La promotion reste valable jusqu’au milieu du mois de mars, dans la foulée des opérations meubles de l’enseigne, avec des stocks qui peuvent vite se réduire sur ce type de produit phare. Pour en profiter, JYSK propose le Click et Collect gratuit, la livraison à domicile, un retour sans limite de temps et une garantie prix 30 jours qui sécurisent l’achat.

Design scandinave : ce que les tables gigognes SVENSTRUP apportent au salon

Visuellement, le duo joue la carte nordique assumée : plateau blanc et pieds en chêne massif réchauffent tout de suite la pièce. L’ensemble reste lumineux, avec cette impression d’intérieur clair et naturel qui fonctionne aussi bien avec un canapé gris qu’avec un tapis en jute.

Côté dimensions, la grande table affiche 60 cm de diamètre pour 46 cm de hauteur, la petite 50 cm pour 40 cm. Les formes rondes adoucissent les lignes d’un canapé ou d’un meuble télé rectangulaire et facilitent la circulation, surtout dans un salon de taille moyenne ou un séjour ouvert où l’on ne veut pas se cogner dans les angles.

Un duo pratique au quotidien, certifié FSC, à vérifier avant de craquer

Au jour le jour, l’intérêt est clair : on glisse la petite table sous la grande quand on manque de place, on les déploie pour l’apéro, un plateau télé ou un coin déco avec plantes et bougies. Les pieds en chêne apportent de la stabilité, et le bois utilisé est certifié FSC® 100 %, ce qui garantit une gestion durable des forêts. Avec une note moyenne de 4,4 sur 5, les acheteurs saluent la robustesse et le rendu de ce duo vernis et huilé.

Avant de se lancer, quelques réflexes aident à ne pas se tromper : mesurer l’espace devant le canapé, comparer la hauteur des tables avec l’assise, vérifier que le mix blanc et chêne naturel s’accorde au sol et aux murs, puis contrôler la disponibilité en ligne dans le magasin le plus proche. Ensuite, il suffit de réserver en Click et Collect ou de choisir la livraison pour installer ces tables gigognes dans le salon sans attendre.