Chez GiFi, ce coffret de bricolage à moins de 4 € accroche tous vos cadres et beaucoup de Français passent à côté

Cadres qui s’empilent, murs trop blancs et aucune vis sous la main : le scénario est connu. Ce coffret GiFi à 3,29 € promet de changer la donne à moindre coût.

Un cadre posé contre un mur pendant des semaines, une photo de famille qui attend son heure sur la commode… Souvent, ce ne sont pas les idées déco qui manquent, mais la bonne vis au bon moment. Entre les diamètres, les chevilles adaptées au mur et les sachets vendus au détail, on finit vite par repousser le bricolage.

Dans les rayons de GiFi, un petit coffret a pourtant tout changé pour les amateurs de déco malins : un coffret vis et chevilles 200 pièces GiFi, affiché à seulement 3,29 € environ, parfois bradé à 1,64 € en promotion. De quoi habiller la plupart des murs de la maison sans vider le porte-monnaie, avec un détail qui surprend quand on ouvre la boîte.

Un coffret vis et chevilles 200 pièces GiFi à 3,29 € pour redécorer sans stress

La boîte en plastique compact (environ 13 x 11,5 x 2,6 cm) renferme l’essentiel pour la vie quotidienne : des vis, des chevilles de différents diamètres, mais aussi des clous et des crochets. En prime, GiFi ajoute un fil de fer de 1,8 m, pratique pour les cadres anciens ou les systèmes d’accrochage un peu spéciaux. Rapporté à la pièce, chaque élément coûte à peine plus d’un centime.

Face à ce coffret à moins de 4 €, les assortiments des grandes marques jouent dans une autre catégorie : une boîte de 150 pièces Fischer tourne autour de 7,10 €, une autre de 160 pièces avoisine 13,80 €, et certains coffrets multi‑produits de 670 pièces frôlent les 29,30 €. Le kit GiFi reste pensé pour le quotidien plutôt que pour un chantier, mais le rapport quantité-prix parle de lui-même.

Cadres, miroirs, petites étagères : ce que ce kit permet vraiment de fixer

Ce coffret vise tous les petits objets qui donnent du charme à un intérieur. Le duo vis + cheville assure un bon ancrage dans un mur en plâtre, en brique ou en béton léger, à condition de choisir le bon diamètre et de percer avec une mèche adaptée. Pour la déco de tous les jours, il couvre une large palette :

Cadres photo et posters encadrés

Miroirs légers dans l’entrée ou la salle de bains

Petites étagères déco ou vide-poches muraux

Porte-manteaux simples et patères pour sacs ou foulards

Pour les charges lourdes en revanche, ce kit montre ses limites. Une télévision murale, un grand miroir massif, des meubles hauts de cuisine ou une étagère pleine de livres réclament des chevilles métalliques ou des systèmes spécifiquement conçus pour ces poids. Le coffret GiFi sert alors de base pour tout le reste, les petits travaux qu’on remet trop souvent au lendemain.

Mode d’emploi express pour accrocher un cadre sans rater son coup

Avant de sortir la perceuse, il suffit de tapoter le mur pour le comprendre : son creux typique révèle le plâtre ou une cloison légère, un son plus plein indique la brique ou le béton. Une fois le bon duo vis-cheville choisi dans le coffret, on perce droit, avec une mèche du diamètre de la cheville, après avoir collé un morceau de ruban adhésif à l’endroit du trou pour éviter que le plâtre n’éclate. Une feuille pliée ou un post-it placé dessous recueille la poussière sans salir le sol.

On enfonce ensuite la cheville à ras du mur, on visse le crochet ou la vis en laissant juste l’espace nécessaire pour le cadre, puis on teste la tenue en tirant franchement dessus avec la main. Le coffret compartimenté reste ensuite à portée de main sur une étagère, à côté d’un petit niveau, d’un mètre ruban et de quelques mèches basiques : un mini-kit complet qui suffit largement pour que plus aucun cadre ne reste au sol par manque de vis.