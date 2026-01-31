Ces collants filés que vous alliez jeter : ce geste tout bête les transforme en alliés indispensables à la maison

Vous remontez vos bottes, prête à affronter le froid, quand une maille lâche. En quelques secondes, votre paire de collants filés est bonne pour la poubelle, avec l’impression de voir votre argent filer, lui aussi. Ce petit accident de saison se répète tout l’hiver, et le réflexe reste souvent le même : on soupire, on jette, on oublie.

Pourtant, ces collants noirs, en laine ou en voile ne sont pas de simples déchets. Composés de polyamide et d’élasthanne, difficiles à recycler, ils peuvent devenir une ressource étonnamment utile à la maison. Lessive, garde-manger, salle de bain : une simple jambe de collant suffit à leur offrir une seconde vie franchement pratique.

Collants filés : une matière précieuse à ne plus jeter

Chaque année, d’innombrables collants finissent enfouis ou brûlés, car ce type de textile se recycle encore très mal. Les garder pour leur trouver un nouvel usage domestique repousse leur fin de vie et s’inscrit dans une démarche zéro déchet très concrète, à l’échelle de la buanderie ou de la cuisine. On ne parle pas de bricolage compliqué, juste de gestes malins du quotidien.

Le secret vient du nylon : une maille fine, solide et très extensible. Elle s’étire sans se déchirer facilement, laisse passer l’air et l’eau tout en retenant les solides. Autrement dit, ce tissu reste parfait comme filtre, sac ou filet de lavage improvisé. Même avec une échelle sur la jambe, la structure tient encore très bien pour ces usages-là.

Dans la machine : un collant filé devient allié de votre linge

Pour protéger la lingerie, il suffit de découper les jambes d’un collant propre et d’y glisser soutiens-gorge et dentelle avant la machine. On noue l’extrémité, et la maille forme un cocon souple qui évite aux agrafes d’accrocher le tambour ou les autres vêtements, tout en laissant circuler eau et lessive. La partie culotte, plus large, accueille facilement un pull en cachemire ou en laine mérinos.

Le même principe règle le mystère des chaussettes perdues. En regroupant chaussettes d’adultes ou d’enfants dans une jambe de collant nouée, toutes ressortent ensemble. On peut y ajouter lacets, disques démaquillants lavables, chouchous ou ceintures en tissu qui auraient tendance à se coincer dans le joint du hublot. À la sortie du sèche-linge, le tri se fait en un clin d’œil.

Humidité, cuisine, salle de bain : un collant, trois astuces éclair

Dans une maison humide, un collant ou une chaussette en nylon rempli de litière pour chat, de gros sel ou de riz, fermé avec un lien puis suspendu à l’étendoir à linge, agit comme un petit absorbeur. Le linge met moins de temps à sécher et les mauvaises odeurs se font plus rares, sans étendoir chauffant coûteux. En cuisine, une jambe de collant accueille oignons, ail ou pommes, séparés par des nœuds : suspendue, cette guirlande profite d’une ventilation optimale à 360 degrés qui limite pourriture et germination. Sous la douche, un bout de pied de collant d’environ 15 centimètres rempli de restes de savon, bien noué, donne un nouveau pain qui mousse tout en exfoliant en douceur. Et si vous gardez une petite boîte dédiée dans votre tiroir à lingerie pour stocker vos collants filés propres, vous aurez toujours ce matériau magique sous la main.