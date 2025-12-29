C’est la fin pour IKEA : cette marque suédoise arrive en France avec un concept sur-mesure qui fait trembler le géant

Pendant des années, les salons des Français se sont remplis des mêmes bibliothèques, tables et canapés signés IKEA. Pratique, accessible, mais avec cette impression de déjà-vu et des meubles qui supportent mal les déménagements. Dans un contexte de hausse des prix et de lassitude vis-à-vis du fast furniture, un nouvel acteur venu de Suède s’apprête à rebattre les cartes.

Son nom : Norrgavel. Fondée en 1993 par l’architecte et designer Nirvan Richter, cette marque suédoise de mobilier haut de gamme arrive en France en janvier 2026 avec une promesse claire : des meubles écoconçus, réparables et entièrement configurables en ligne, loin du modèle standardisé. Certains y voient déjà le signe de la fin du tout-IKEA dans nos intérieurs.

Norrgavel, l’anti-fast furniture venu de Suède

Norrgavel se positionne à l’opposé du mobilier jetable. Design nordique épuré, bois massif comme le bouleau ou le chêne, matières naturelles et finitions à l’huile ou teintées sont pensés pour vieillir sans se démoder. Les pièces, ponçables et réparables, se situent sur un segment haut de gamme : tabouret Pinn autour de 440 €, porte-manteau dès 35 € et textiles dès 70 €.

Cette approche vise des foyers qui préfèrent investir dans quelques meubles faits pour durer des décennies plutôt que de changer de canapé à chaque déménagement. Le mobilier est pensé pour être recouvert, réparé, adapté aux changements de goût. L’enjeu n’est pas de remplir chaque pièce, mais de choisir quelques éléments structurants.

Personnalisation en ligne : le concept qui fait trembler IKEA

En France, la grande nouveauté sera la personnalisation en ligne. À partir de janvier 2026, chacun pourra configurer son meuble : forme, essence de bois, type de finition, dimensions au centimètre près, tissus et couleurs. Le site annoncera une visualisation détaillée de la pièce et des conseils d’entretien avant validation de la commande.

Chaque pièce est ensuite produite à la demande, sans séries géantes ni stocks dormants. Là où IKEA mise sur des modèles standardisés et des volumes importants, la marque suédoise joue la carte du numérique "cousu main" pour limiter le gaspillage et prolonger la durée de vie des meubles, dans une veine assumée de slow déco.

IKEA, JYSK, Kave Home : un marché français bousculé

En parallèle, IKEA voit monter d’autres concurrents. L’enseigne danoise JYSK, présente en France depuis une quinzaine d’années, compte environ 73 magasins avec un concept très proche du géant suédois, mais des tarifs souvent plus bas et une forte présence dans les petites et moyennes villes. Côté déco, l’Espagnol Kave Home vient d’ouvrir un deuxième magasin dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, avec 450 m² en plein centre-ville.

Le magasin d’Aix-en-Provence propose, selon la direction de Kave Home, "une sélection de meubles et d’articles de décoration qui font la part belle à la dernière collection Outdoor, spécialement conçue pour l’arrivée des beaux jours, aux pièces emblématiques de la marque et à ses dernières collections SS25", a indiqué la direction de Kave Home à Actu.fr. L’enseigne y a installé "un 'espace atelier'" pour "la personnalisation et l’accompagnement dans les projets d’aménagement d’intérieur", avec "une vaste gamme d’échantillons de toiles et de teintes pour la personnalisation des canapés et des fauteuils".