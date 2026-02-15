Cette lampe champignon culte des années 60 s'arrache sur Vinted à prix doux : pourquoi tout le monde la traque ?

Longtemps réservée aux boutiques de design, la lampe champignon Nessino d’Artemide fait un retour remarqué sur Vinted à des prix plus doux. Pourquoi cette icône pop obsède-t-elle soudain les intérieurs français et comment la chiner sans faux pas ?

Avez-vous remarqué cette petite lampe en forme de champignon, orange vitaminé ou blanc laiteux, qui s’invite sur les tables de chevet et les étagères des intérieurs les plus pointus ? Sur Instagram et TikTok, on la voit poser sur des magazines, éclairer un coin lecture ou réchauffer un salon aux murs clairs. Même silhouette pop, même lumière douce : difficile de la rater, plus dur de mettre un nom dessus.

Derrière cette star discrète de la déco se cache la lampe Nessino, dessinée à la fin des années 60 par Giancarlo Mattioli pour la maison italienne Artemide. Longtemps réservée aux boutiques de design, cette icône a vu ses prix grimper, pendant que des lampes plus anonymes comme la STRÅLA d’IKEA, vendue 9,99 euros, se revendaient à plus de 100 euros sur Vinted. Aujourd’hui, la Nessino refait surface à prix doux sur Vinted. La chasse est ouverte.

Lampe Nessino : une icône pop des années 60 qui revient sur le devant de la scène

Créée en 1967, la Nessino est la petite sœur de la Nesso, née en plein courant Space Age. Giancarlo Mattioli a choisi un plastique ABS moulé par injection, une technique alors nouvelle qui permettait de produire un luminaire sculptural à prix abordable. Pied et abat-jour fusionnent en une silhouette de champignon aux courbes généreuses, à la fois futuriste, ludique et presque organique.

Son design ne paraît pas daté. La version orange diffuse une lumière tamisée qui colore les murs d’un halo chaleureux, idéale pour l’hiver, tandis que le blanc crée une bulle plus douce. Dans l’esprit dopamine decor, ses formes arrondies et sa couleur pop apportent un vrai shoot de bonne humeur dans un salon neutre ou une chambre très sobre.

Lampe Nessino Vinted : un design culte enfin accessible

En boutique de design, la Nessino neuve tourne autour de la centaine d’euros pour la petite version, quand certaines grandes Nesso ou éditions collector peuvent approcher les 800 euros. Pour beaucoup de foyers, la barrière reste haute. Sur le marché de l’occasion, la lampe champignon d’Artemide garde pourtant des tarifs bien plus sages que d’autres modèles devenus viraux et revendus à des prix déconnectés de leur étiquette d’origine.

Sur Vinted, une lampe Nessino authentique se trouve souvent entre 50 et 150 euros selon l’état, la couleur et la taille, de quoi parler de prix doux pour une icône. Tapissée de photos partagées, la plateforme fait naître les envies déco mais aussi la rareté. Le designer Gustaf Westman décrit d’ailleurs le succès de sa STRÅLA par son côté « joyeux et réconfortant », a-t-il expliqué à MCE. La Nessino joue, elle aussi, cette carte du réconfort visuel, avec toute son histoire.

Comment repérer la bonne lampe Nessino sur Vinted

Sur Vinted, il faut demander des photos détaillées de la base et de l’intérieur, vérifier la présence du logo Artemide et de la mention « Made in Italy ». Il faut se méfier des annonces sans marque ou à moins de 40 euros. Ces détails sont de vrais signaux.