Horoscope du dimanche 15 février 2026 : ces 3 signes vont tout changer aujourd’hui, d’autres doivent freiner

Ce dimanche 15 février 2026, la conjonction Lune–Pluton en Verseau secoue les émotions et les projets de chaque signe. Amour, travail, argent, qui sera porté ou bousculé par cet horoscope du jour ?

Dimanche 15 février 2026 s’annonce loin d’être neutre dans le ciel. Les astres réveillent les histoires de cœur, les questions de travail et même ces petites habitudes du quotidien que l’on croyait figées. Certains signes surfent sur une vague de chance, d’autres affrontent des remous intérieurs plus intenses. C’est un jour parfait pour observer ce qui bouge en soi et autour de soi.

Au centre de cet horoscope du dimanche 15 février 2026, la conjonction de la Lune et de Pluton en Verseau agit comme un projecteur sur les émotions profondes, surtout pour les 1ers décans. Vénus et Mars dynamisent la vie affective, Jupiter soutient les initiatives et les finances, tandis que Neptune et Saturne peuvent apporter flou ou fatigue. Pour chaque signe, l’histoire se colore pourtant différemment.

Horoscope du dimanche 15 février 2026 : signes de Feu et de Terre

Pour le Bélier, la Lune et Pluton renforcent une amitié clé et peuvent ouvrir la porte à une passion ou à une rencontre marquante, tout en invitant à freiner sur les excès et la gourmandise. Le Lion se retrouve face à ses schémas relationnels : la journée sert davantage à préparer l’avenir qu’à agir, avec une belle énergie pour changer une habitude de santé. Le Sagittaire garde la main heureuse, ses paroles convainquent, la vie amoureuse reste très physique, à condition de canaliser les tensions dans le dialogue.

Côté Terre, le Taureau du 1er décan vit un tournant professionnel : promotion possible ou envie d’arrêter une situation qui n’a plus de sens, sur fond de chance matérielle et de rencontre troublante. La Vierge voit son quotidien passé au crible par Lune–Pluton, l’occasion de dépoussiérer les routines, de relancer le sport et de bâtir un projet commun sans oublier ses envies personnelles. Le Capricorne réfléchit à son rapport à l’argent, profite d’une ambiance sociale chaleureuse et d’un climat affectif plus tendre, à condition de ne pas assumer toutes les responsabilités ni d’épuiser ses réserves.

Horoscope du dimanche 15 février 2026 : signes d’Air et d’Eau

Chez les Gémeaux, souffle de renouveau : envie de voyage, échanges brillants, charme renforcé, mais besoin de repos et de vigilance face aux promesses trop belles. La Balance, surtout au 1er décan, voit son image et ses liens réparés par la Lune conjointe à Pluton ; c’est un bon jour pour lancer une collaboration, négocier ou clarifier une relation avec tact. Le Verseau, signe pivot, ressent fortement la conjonction : désir de transformation, émotions intenses, harmonie conjugale soutenue par Vénus, discussions familiales importantes et nécessité de revoir le budget tout en libérant le stress par le mouvement.

Pour le Cancer, Lune et Pluton remuent la vie intérieure, réveillent doutes et peurs, alors que Vénus protège le couple et favorise une rencontre déterminante chez les célibataires ; les comptes méritent d’être posés noir sur blanc. Le Scorpion plonge dans ses zones d’ombre avec une intuition très fine, peut concrétiser une histoire longtemps fantasmée et cherche à renforcer ses ressources ou régler un dossier familial, en surveillant une possible baisse de tonus. Les Poissons, très tournés vers leur 12e secteur, vivent une introspection intense, des rêves révélateurs, une volonté de purifier le couple et, pour les célibataires, des surprises parfois ambiguës sur fond de petite chance financière et de belle entente en équipe.

Horoscope du dimanche 15 février 2026 : signes favorisés et signes en vigilance

Ce dimanche sourit particulièrement au Verseau, qui peut amorcer un renouveau profond, au Sagittaire, porté par des appuis et une parole qui ouvre des portes, et au Bélier, soutenu par ses réseaux et par un climat affectif passionné. Plus en vigilance, le Cancer et le Scorpion gagnent à ménager leur sensibilité en accordant du temps au repos, tandis que le Capricorne a intérêt à revoir son organisation matérielle sans se laisser dominer par l’inquiétude, sous le regard combiné de la Lune, de Pluton, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Neptune, de Saturne et du Soleil.