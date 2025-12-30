Cette prise IKEA à moins de 8 € coupe la consommation fantôme et règle un détail qui sabote vos nuits

Entre factures d’électricité qui grimpent et petite lumière rouge qui reste allumée partout, les prises de la maison travaillent souvent en douce. Télé, box, console, cafetière… même éteints, beaucoup d’appareils continuent à consommer. Une simple prise connectée IKEA vendue moins de 8 € promet de reprendre la main sur tout cela.

Cette fameuse consommation fantôme, liée aux appareils en veille et chargeurs laissés branchés, peut représenter jusqu’à 10 % de l’énergie totale d’un foyer, rappellent les spécialistes de la domotique. IKEA mise sur la prise TRÅDFRI, annoncée à 7 euros et parfois affichée à 8 €, pour couper ces veilles automatiquement. De quoi intriguer.

Prise connectée IKEA TRÅDFRI : une alliée contre la consommation fantôme

La prise TRÅDFRI se branche simplement entre la prise murale et l’appareil, sans travaux ni tournevis. Elle transforme aussitôt une lampe, une multiprise ou une cafetière en équipement pilotable à distance via l’application IKEA Home smart, compatible avec Google Home et Amazon Alexa. Un tapotement sur le téléphone, et l’alimentation est coupée ou rétablie.

Pour chasser la consommation fantôme, l’intérêt vient surtout de la programmation horaire. On planifie par exemple l’extinction complète de la télévision, de la box internet et de la console chaque nuit, puis leur rallumage le matin. Même logique pour la cafetière ou les lampes du salon quand tout le monde est parti travailler ou dormir.

Économies d’énergie et nuits plus sereines avec les prises IKEA

Inquiet en fermant la porte en se demandant si le fer ou la cafetière sont restés branchés, beaucoup de foyers reconnaissent ce petit stress. Avec une prise connectée IKEA, il suffit d’ouvrir l’application pour vérifier que tout est bien coupé et, si besoin, éteindre à distance. Même depuis le lit, une commande vocale peut tout basculer en mode nuit.

Lors des vacances, ces prises servent aussi à simuler une présence en allumant et éteignant automatiquement lampes ou télévision, ce qui peut décourager des intrusions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le modèle INSPELNING, proposé à 9,99 euros, ajoute un compteur d’énergie pour suivre en temps réel la consommation de chaque appareil et adapter les usages, y compris en heures creuses.

Installation, compatibilités et limites à connaître avant d’acheter

L’installation reste rapide : on branche la prise, on connecte l’appareil, puis on associe le tout dans IKEA Home smart. Avec la passerelle DIRIGERA, la prise se pilote aussi via télécommande, détecteur de mouvement ou assistants vocaux. Les utilisateurs plus avertis apprécient la compatibilité Zigbee, notamment avec Zigbee2MQTT et Home Assistant, pour intégrer ces prises à un système domotique complet.

Les avis en ligne signalent tout de même quelques réserves : certains mentionnent des blocages de la prise tous les deux à cinq jours, qui imposent de la débrancher pour la relancer, d’autres jugent les mesures de puissance imprécises au-dessus de 1 000 watts. À l’inverse, beaucoup saluent une puissance supportée jusqu’à 3 680 W, la présence de la terre et un très bon rapport qualité prix. Pour couper automatiquement la consommation fantôme et gagner en sérénité pour moins de 10 €, ces prises IKEA restent une option surveillée de près par les foyers.