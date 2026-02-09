Chasse d'eau qui coule : ces 5 vérifications simples peuvent vous éviter jusqu'à 300 € de facture

Ce filet d’eau permanent dans la cuvette peut engloutir jusqu’à 300 € par an. Cinq vérifications très simples permettent pourtant de reprendre la main avant d’appeler un plombier.

Ce petit bruit de ruissellement qui ne s’arrête jamais, la cuvette toujours un peu mouillée… Une chasse d’eau qui coule donne l’impression d’un détail agaçant, que l’on remet à plus tard. Le soir, on ferme la porte des toilettes en espérant ne plus l’entendre, et la fuite continue, discrètement, jour et nuit.

Pourtant, selon les données de l’Observatoire Sispea, une chasse qui fuit peut gaspiller entre 200 et 600 litres d’eau par jour, soit jusqu’à environ 300 € par an pour un foyer parisien au tarif actuel d’Eau de Paris. Bonne nouvelle : dans la majorité des cas, quelques gestes suffisent. Voici cinq vérifications simples pour reprendre la main, sans démonter tout le WC ni appeler le plombier.

Chasse d’eau qui coule : comprendre les risques et vérifier que ça fuit vraiment

Une chasse d’eau qui coule sans arrêt, ce n’est pas seulement un bruit pénible. C’est de l’eau potable, captée, traitée puis acheminée jusqu’à vos toilettes, qui part directement à l’égout. Sur une année, le volume perdu peut représenter de nombreux mètres cubes, l’équivalent de la consommation annuelle d’un petit foyer, alors qu’une réparation courante prend souvent entre 15 et 45 minutes.

Avant de toucher au mécanisme, première vérification : confirmer la fuite. Collez une feuille de papier toilette sèche sur la paroi intérieure de la cuvette, sans tirer la chasse ; si elle se mouille ou se déchire en quelques minutes, l’eau passe en continu. Autre test simple, surtout la nuit : versez un peu de colorant alimentaire dans le réservoir, attendez un quart d’heure sans utilisation et regardez si l’eau de la cuvette se colore.

Dans le réservoir : trois vérifications faciles du flotteur au clapet

Si la fuite est confirmée, ouvrez doucement le couvercle du réservoir. Vérification n°2 : le flotteur. Tirez la chasse et observez s’il monte et redescend librement. S’il reste coincé ou frotte sur la paroi, ajustez sa position et, si votre modèle le permet, réglez la vis ou le curseur de hauteur. L’eau doit s’arrêter quelques centimètres sous le tube de trop-plein, sinon elle repart en continu vers la cuvette.

Vérification n°3 : le niveau d’eau et le trop-plein. Si l’eau déborde par ce tube central, baissez encore un peu le flotteur pour que le remplissage s’arrête 2 à 3 cm en dessous de son bord. Vérification n°4 : le joint de chasse, aussi appelé clapet. Coupez le robinet d’arrivée, démontez la partie centrale du mécanisme et regardez l’état du joint : déformé, durci ou recouvert de calcaire. Un bain de vinaigre blanc chaud suffit souvent à lui redonner de l’étanchéité. C’est la cause de la plupart des fuites.

Dernière vérification sur les joints, puis savoir quand appeler un pro

Vérification n°5 : les joints extérieurs et le robinet d’arrêt. Passez la main à la base du réservoir et autour de l’arrivée d’eau pour repérer une zone humide. Serrez doucement, à la main, les écrous accessibles et remplacez un joint écrasé ou craquelé si besoin. Fermez ensuite complètement le robinet d’arrivée : si le bruit cesse aussitôt et que le niveau reste stable, la fuite venait bien du mécanisme, pas de la canalisation.

Si la fuite persiste, réservoir fissuré ou mécanisme encastré, un plombier coûte environ 50 à 150 €.