Chauffage : ce geste simple sur vos radiateurs que 8 foyers sur 10 oublient fait flamber votre facture cet hiver

Les températures chutent, vos radiateurs tournent déjà à plein régime et pourtant le salon reste tiède. Vous montez le thermostat, vous empilez les couches, la facture grimpe mois après mois. Dans 8 foyers sur 10, un tout petit geste directement sur le chauffage est simplement oublié chaque hiver.

Ce geste, c'est le fait de purger vos radiateurs, pour chasser l'air qui s'accumule dans le circuit d'eau chaude et empêche l'eau de bien circuler. Résultat sinon : des radiateurs tièdes en haut, l'envie de pousser la chaudière, alors que 74 % des Français baissent déjà le chauffage pour limiter les dépenses.

Repérer les signes que vos radiateurs doivent être purgés

Vous pouvez faire un test très simple : poser la main en bas du radiateur puis remonter. Chaud en bas mais froid ou tiède en haut, c'est typique d'un excès d'air. Les fameux glouglous, gargouillis ou sifflements dans les tuyaux, ou une sensation de froid malgré un thermostat correct, sont d'autres signaux qu'une purge s'impose.

Dans un chauffage central, l'air emprisonné remonte et s'accumule en haut des appareils. La partie supérieure reste froide, la chaleur se diffuse mal et l'on a tendance à augmenter la température pour compenser, ce qui alourdit la facture de gaz ou d'électricité et fatigue la chaudière, avec plus de risques de pannes.

Comment purger vos radiateurs en toute sécurité

Avant de toucher à un purgeur, il faut sécuriser l'installation. Éteignez la chaudière ou passez-la en mode arrêt chauffage, puis attendez au moins 15 minutes que l'eau du circuit refroidisse pour éviter toute brûlure. Les chauffagistes rappellent qu'une chaudière gaz, fioul, électrique, biomasse ou multi-combustibles doit être contrôlée une fois par an, le monoxyde de carbone restant responsable d'environ une centaine de décès par an en France.

Une fois le circuit froid, repérez sur chaque radiateur la petite vis de purge, en haut, à l'opposé du robinet, et placez dessous un récipient avec un chiffon. Ouvrez-la très doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à la main, avec une clé de purge ou un tournevis : l'air s'échappe en sifflant, parfois avec un peu d'eau. Dès que l'eau coule en filet continu, refermez sans forcer, passez au radiateur suivant, rallumez la chaudière puis vérifiez le manomètre ; la pression doit rester autour de 1 à 1,5 bar dans une maison, 1,8 à 2 bars en immeuble, quitte à rouvrir très lentement le robinet de remplissage si elle est passée sous 1 bar.

Après avoir purgé vos radiateurs, des solutions si la facture pèse trop

Idéalement, la purge se fait chaque automne avant la saison de chauffe, puis à nouveau si des gargouillis ou zones froides réapparaissent ; les radiateurs électriques, eux, ne se purgent pas mais gagnent à être dépoussiérés. Quand les factures restent malgré tout trop lourdes, le chèque énergie peut aider, tout comme le fonds de solidarité logement qui, comme le résume Ariane Laederich, chargée d'études juridiques pour l'Anil, citée par le site de la Caf, "Si vous occupez déjà le logement, il peut prendre en charge tout ou partie [...] des factures (électricité, gaz, eau, téléphone…)", après montage d'un dossier avec une assistante sociale.