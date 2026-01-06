Chauffage : ce réflexe tout bête avec vos portes évite de gaspiller et peut faire chuter votre facture cet hiver

Dans bien des foyers, l'hiver commence par une petite phrase qui en dit long : "On avait 18 °C dans le salon", confie un foyer cité par Peaches. Elle résume la sensation de froid alors que les radiateurs tournent déjà. Couloirs glacés, pièces de vie tièdes et facture qui grimpe forment un trio bien connu.

Le chauffage représente en moyenne près de 66 % du budget énergétique d’un foyer, ce qui laisse peu de marge quand les prix montent. Avant même de changer de chaudière, un simple réflexe avec vos portes peut faire gagner 6 à 10 % sur la facture de chauffage. Pour une note annuelle de 1 200 €, cela représente déjà entre 72 et 120 € d’économie.

Portes ouvertes : la chaleur s’enfuit

Une porte laissée sur un couloir froid, une cage d’escalier ou un garage crée un vrai couloir de fuite pour l’air chaud. Il file naturellement vers ces zones plus fraîches, la pièce se refroidit, les radiateurs tournent plus longtemps et l’on a vite l’impression d’un "chauffage qui ne sert à rien".

Quand le froid s’installe, le chauffage devient central, y compris dans les écoles. Dans le Cher, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale a ainsi indiqué que "la situation a été réglée dans la journée, avec un maintien des cours, et l’accueil des élèves pourra se faire dans des conditions normales dès ce mardi". Un autre collège a fermé face à une chaudière "qui ne tient plus".

Fermer ses portes pour payer moins

Garder les portes intérieures fermées dès que les radiateurs tournent compartimente le logement et limite les échanges entre pièces chaudes et pièces froides. La température se stabilise plus vite là où l’on vit vraiment, ce qui évite de monter le thermostat. Diminuer ce dernier d’1 °C permet déjà de réaliser près de 7 % d’économies, sans changer de système de chauffage.

Le bas des portes joue un rôle clé. Un simple jour sous la porte d’entrée ou vers un couloir laisse passer un filet d’air glacial capable de représenter plusieurs pourcents de pertes de chaleur dans un logement. Un boudin de porte ou un bas de porte adhésif, installé en quelques minutes, coupe cette fuite sans travaux.

Les bonnes portes à fermer, au bon moment

Dans la vie quotidienne, certaines portes méritent de rester fermées en priorité quand le chauffage tourne :

celles qui donnent sur le garage, la cave, la buanderie ou un cellier non chauffé ;

la porte d’entrée et les couloirs réputés froids, surtout s’ils longent un mur extérieur ;

la cage d’escalier ou les chambres peu occupées, si vous y chauffez moins.

En gardant ces ouvertures closes, vous concentrez les degrés dans les pièces de vie au lieu de chauffer le garage ou l’escalier.

Pour ancrer ce réflexe, beaucoup misent sur de petits coups de pouce : crochet ou aimant discret pour que la porte se referme, mémo près de la poignée, rapide tour du soir pour vérifier garage, cave et couloirs. Très vite, le confort grimpe et la facture descend.