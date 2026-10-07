Cheminée inutilisée : ce simple geste dans le conduit stoppe les courants d’air et peut vous rendre jusqu’à 180 € par an

Chaque hiver, des salons pourtant bien chauffés restent glacés à cause d’un conduit de cheminée inutilisé laissé ouvert. Comment ce simple tube peut-il aspirer jusqu’à 20 % de la chaleur et que faire pour l’arrêter sans risque ?

Le salon est chauffé, les fenêtres sont fermées, et pourtant ce petit froid qui colle aux chevilles revient chaque hiver. Souvent, le coupable trône en plein milieu : une cheminée qu’on n’allume plus, mais dont le conduit reste grand ouvert.

Ce conduit de cheminée inutilisé agit comme un aspirateur à chaleur : l’air chaud de la pièce s’y engouffre, monte et s’échappe par la toiture. Des guides parlent de 8 à 20 % des pertes de chaleur qui filent ainsi. Sur 1 200 € de chauffage par an, cela peut représenter environ 180 €. Comment refermer ce trou invisible sans gros travaux ?

Pourquoi le conduit de votre vieille cheminée aspire la chaleur du salon

Tout vient d’un phénomène simple : le tirage naturel. L’air chaud de la pièce est plus léger que l’air extérieur, il monte. Le conduit de cheminée, haut et vertical, lui sert de sortie idéale, comme un tuyau d’aspiration. Plus il fait froid dehors, plus ce courant est puissant… et plus le salon se vide de sa chaleur.

Le conduit laisse aussi descendre de l’air glacé et des odeurs de suie humide, surtout devant l’âtre. Une bougie posée là parle d’elle‑même : si la flamme penche vers le foyer, la cheminée aspire. Même fermé, le clapet laisse souvent passer l’air, surtout quand il est ancien ou rouillé.

Solutions réversibles : stopper la fuite tout en gardant la possibilité d’un feu

La solution la plus simple pour un conduit de cheminée inutilisé est le ballon obturateur gonflable. On le glisse dégonflé dans le conduit, au‑dessus du clapet, puis on le gonfle à la bouche ou avec une petite pompe. Il épouse les parois et bloque le passage de l’air. Les modèles courants coûtent environ 20 à 40 €, selon la taille.

Pour en profiter sans danger, deux réflexes comptent. Faire vérifier ou ramoner le conduit avant la pose, puis laisser le tuyau de gonflage bien visible dans l’âtre. Surtout, ne jamais allumer un feu tant que le ballon est en place : le plastique fondrait et les fumées reviendraient dans la pièce, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Un mot sur les allumettes ou le panier à bûches aide à ne pas l’oublier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie annuelle potentielle jusqu’à 180 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En bloquant le conduit, on casse le tirage naturel qui aspirait l’air chauffé vers l’extérieur. La maison garde mieux la chaleur produite, l’air froid et humide ne descend plus par la cheminée, les déperditions et les courants d’air chutent nettement. 💡 Le petit plus : une fois le conduit bouché, l’âtre devient un vrai coin cosy : plus de courant d’air dans le dos, moins de bruit extérieur, pas d’odeur de suie ni de petites bêtes qui descendent par la cheminée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : allumer un feu avec un ballon encore en place, ou condamner totalement un conduit qui sert toujours à un poêle ou à une chaudière : fumées bloquées, risque d’intoxication au monoxyde de carbone et d’humidité dans les murs.

Bonus confort & DPE : ce que gagne la maison au‑delà des euros

Une fois le conduit bouché correctement, le changement se sent vite. La zone devant la cheminée cesse d’être un coin glacial : la température ressentie peut gagner 2 à 3 °C, les courants d’air disparaissent. L’âtre redevient un endroit agréable pour lire ou jouer, sans odeur de suie, sans poussière qui tombe du conduit et sans insectes ni petits animaux.

Un conduit de cheminée bien traité améliore aussi le bilan énergétique du logement. Supprimer ce pont thermique aide le diagnostic de performance énergétique et limite les traces d’humidité autour du conduit. Pour une cheminée définitivement abandonnée, un professionnel peut fermer en toiture et au niveau de l’âtre, en gardant de petites grilles de ventilation pour éviter la condensation.