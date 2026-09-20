Ciclade : ce site gratuit de l'État a ressuscité le livret oublié de ma mère, et pourrait révéler le vôtre avant 30 ans

En France, près de 7,87 milliards d’euros dorment sur des comptes inactifs, parfois ouverts dans des banques disparues depuis vingt ans. Le récit de cette famille montre comment un simple passage par Ciclade peut tout changer, surtout pour les livrets oubliés des parents.

Un vieux livret froissé, un logo de banque qui n’existe plus, une date au début des années 2000… Beaucoup rangent ces carnets en se disant que l’argent est perdu. Pourtant, près de 7,87 milliards d’euros dorment aujourd’hui sur des comptes oubliés en France.

Cette famille a eu un réflexe simple : taper le nom de la mère sur un site officiel de l’État, recommandé par service-public.gouv.fr. En quelques minutes, un ancien livret ouvert dans une banque fermée depuis plus de vingt ans est ressorti des archives, avec une somme bien réelle à la clé. De quoi donner envie de se demander : et si un livret oublié attendait lui aussi quelque part ?

Le vieux livret de ma mère dans une banque disparue : ce que j’ai découvert 20 ans plus tard

Dans cette histoire, la fille raconte : « Je suis tombée sur un carnet au nom de ma mère, dans une banque dont je n’avais jamais entendu parler. » Entre les fusions, les rachats et les changements de nom, il n’est pas rare de ne plus retrouver la trace d’un établissement. Beaucoup imaginent alors que le livret s’est éteint avec la banque.

La réalité est différente. Depuis 2014, la loi Eckert encadre le sort de tout compte bancaire inactif. Quand un compte courant, un livret d’épargne réglementée (Livret A, LDDS), ou une assurance-vie n’enregistrent plus aucun mouvement pendant plusieurs années, la banque doit en informer le titulaire, puis transférer les sommes à la Caisse des Dépôts. L’argent ne disparaît pas : il change simplement de gardien, sous le contrôle de la Banque de France et de l’ACPR.

Étape par étape : comment j’ai retrouvé le livret de ma mère sur Ciclade

Pour vérifier si un vieux livret d’une banque disparue existe encore, il faut passer par le site gratuit Ciclade, géré par la Caisse des Dépôts. Ce moteur de recherche regroupe les comptes et contrats transférés en application de la loi Eckert : comptes courants, livrets, assurances-vie en déshérence, épargne salariale. En 2025, Ciclade a restitué 164,4 millions d’euros à près de 174 000 personnes, soit environ 943 € par dossier, alors que 7,87 milliards d’euros restent encore en attente.

Il suffit de se rendre sur ciclade.fr, de lancer une recherche, puis de remplir un formulaire avec nom, prénoms, date et lieu de naissance, ancienne adresse et, si possible, références de compte ou IBAN. Le site indique ensuite s’il existe une « correspondance possible ». Dans ce cas, on crée un espace, on téléverse les pièces demandées (carte d’identité, RIB, justificatif de lien de parenté ou de succession) et la Caisse des Dépôts vérifie le dossier avant de verser l’argent sur le compte indiqué.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Montant moyen récupéré 943 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la loi Eckert impose à toutes les banques et aux assureurs de transférer les comptes inactifs et contrats non réclamés à la Caisse des Dépôts, qui les centralise et les conserve. Ciclade.fr devient alors le moteur de recherche unique pour retrouver ces sommes, sans avoir à deviner dans quelle banque se trouvait l’argent à l’origine. 💡 Le petit plus : avec une seule recherche, il est possible de vérifier pour soi, mais aussi pour plusieurs proches décédés, même sans connaître leurs anciennes banques, grâce aux données d’état civil croisées par Ciclade. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre, ou penser que « si quelque chose existait, la banque ou l’État m’aurait prévenu ». Ni la Caisse des Dépôts ni Ciclade ne démarchent les particuliers et, passé 30 ans, les sommes sont définitivement perdues pour les familles.

Attention au compte à rebours : 30 ans pour agir avant que l’État récupère tout

Ces sommes oubliées ne restent pas disponibles à vie. Après 10 ans sans mouvement, ou 3 ans après le décès du titulaire, la banque transfère l’argent à la Caisse des Dépôts pour 20 ans. Au total, après 30 ans sans réclamation, les fonds deviennent définitivement propriété de l’État.

En 2025, près de 89 millions d’euros ont ainsi été perdus, faute de demande à temps. Mieux vaut vérifier dès maintenant, et taper soi-même ciclade.fr, sans jamais cliquer sur un lien reçu par mail ou SMS.